- Aurel Moldovan, avocatul familiei Maceșanu, a anunțat, astazi, ca unul din fiii lui Gheorghe Dinca are un dosar penal pentru trafic de arme. Moldovan a precizat ca nu va mai depune cerere pentru recuzarea procurorilor DIICOT din dosarul Caracal, dar ca va depune o noua cerere pentru audierea unor…

- Avocatul familiei Maceșanu susține ca are informații ca Luiza și Alexandra au fost traficate de o rețea din Bari, din care facea parte și Gheorghe Dinca. ”Din cate știm, fetele sunt in viața, undeva in Italia. Acestea sunt informațiile pe care le are domnul Cumpanașu in acest moment. Domnul…

- Avocatul familiei Maceșanu, Aurel Moldovanu, a declarat, sambata, la Antena 3, ca deocamdata nu a primit niciun raspuns din partea DIICOT in privinta cererilor de efectuare a unor noi teste ADN, asa cum se intampla in cazul Luizei Melencu."Am depus doua cereri, una de suplimentare a raportului…

- "Voi depune o cerere chiar maine in acest sens, pentru a se dispune audierea sa in cauza. Inca de la inceputul audierii si domnul Cumpanasu a cerut audierea baiatului, pentru a ne spune exact ce s-a intamplat in ziua de 24.07. Este drept ca ar fi trebuit sa faca procurorii aceasta miscare, dar voi…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei de 15 ani, despre care Gheorghe Dinca a spus ca a ucis-o și incendiat-o in locuința sa din Caracal, a declarat, marți, ca familia va depune o lista cu martori care sa fie audiați și confruntați. Cumpanașu cere reaudierea, reținerea și arestarea familiei Dinca.Citește…

- Apar noi informații in cazul odioaselor crime din Caracal. Tonel Pop, avocatul familiei Melencu susține ca soția lui Gheorghe Dinca s-ar fi aflat in casa ororilor din Caracal chiar in timpul in care Luiza Melencu era sechestrata de soțul ei.

- Tonel pop, avocatul familiei Luizei, fata sechestrata și ucisa de criminalul Gheorghe Dinca, a dezvșuit, marți seara, la Romania TV, ca are dubii cu privire la acele oseminte gasite de anchetatori in padurea de langa Caracal.Citește și: Ieșire scandaloasa a unui fost candidat USR, in legatura…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, este nemulțimit de modul in care anchetatorii iși fac treaba in cazul de la Caracal.In direct la Romania TV, aparatorul spune ca nu e posibil ca, in momentul in care polițiștii de la Omoruri și criminaliștii sunt la fața locului, in casa lui Gheorghe Dinca,…