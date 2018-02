Avionul care s-a prăbuşit lângă Moscova a explodat când a atins solul, nu a existat incendiu înainte Avionul era intact cand s-a prabusit si nu a existat niciun incendiu inainte de aceasta la bord, a precizat Comitetul de Investigatie intr-un comunicat, adaugand ca peste o suta de persoane lucreaza la acest caz. Toate cele 71 de persoane aflate la bord au murit. Accidentul este primul al acestui tip de avion in timpul unui zbor comercial si cu cel mai mare numar de victime in ultimul an de zile. Autoritatile suspecteaza ca prabusirea aparatului a fost provocata de o eroare umana, de o problema tehnica sau de complicatii cauzate de vremea rea. Saptamana trecuta, Moscova a fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Maxim Kolomeytsev, care a implinit 35 de ani duminica, trebuia sa fie in avionul 6W703, impreuna cu iubia sa de 25 de ani, Nazezha. Cei doi intentionau sa calatoreasca la Orsk, orasul natal al barbatului, pentru a petrece ziua lui de nastere, dar si pentru a achizitiona o masina. Cu toate…

- Echipele de salvare au actionat pe parcursul intregii nopti de duminica spre luni pentru recuperarea cadavrelor persoanelor decedate in urma prabusirii unui avion de pasageri al companieila sud-est de Moscova, accident soldat cu moartea tuturor celor 71 de pasageri si membri ai echipajului, a relatat…

- O tragedie aviatica a avut loc ieri in Rusia, dupa ce avionul de pasageri An-148 al „Saratov Airlines”, zborul 6W 703 Moscova-Orsk, a decolat din Domodedovo la ora 14:24 si numai dupa cateva minute s-a prabusit la sol. Din inregistrarile audio ale discuțiilor pilotului cu turnul de control, rezulta…

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabușit in Rusia, dupa ce s-a prabușit in afara Moscovei, scrie AFP. Cursa regionala a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a parasit aeroportul din Moscova catre orasul din apropiere de Muntii Ural. "Nu exista nicio sansa pentru a mai descoperi supravietuitori",…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas este asteptat luni in Rusia, la doua saptamani dupa premierul israelian Benjamin Netanyahu, in incercarea de a obtine de la presedintele rus Vladimir Putin sprijinul Moscovei dupa ce SUA au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit AFP Prevazuta…

- In Rusia, operatiunile de cautare au continuat non-stop, pe parcursul noptii, la locul unde s-a prabusit, ieri, un avion de pasageri, cu 71 de oameni la bord. Autoritatile au declarat ca nu exista niciun supravietuitor. Aparatul – apartinand companiei ruse „Saratov Airlines” – plecase de pe Aeroportul…

- Un avion al companiei ruse Saratov Airlines s-a prabusit duminica dupa-amiaza in regiunea Moscova din Rusia. Cele 71 de persoane aflate la bord au murit, informeaza TASS si Interfax, citate de Reuters si AFP, informeaza Agerpres. Avionul era de tip Antonov AN-148 și decolase de pe aeroportul Domodedovo…

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines s-a prabusit duminica dupa-amiaza in regiunea Moscova, toate cele 71 de persoane aflate la bord pierzandu-si viata, informeaza agentiile ruse de presa TASS si Interfax, citate de Reuters si AFP. Avionul, de tipul…

- Un avion de tip Antonov An-148 al companiei Saratov Airlines avand la bord 65 de pasageri si 6 membri ai echipajului a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova. Aparatul de zbor s-a prabusit in apropiere de capitala Federatiei Ruse. Ministerul rus…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prezentat condoleante rudelor celor decedati in accidentul aviatic de la Moscova si a cerut crearea unei comisii guvernamentale pentru a demara o ancheta, conform purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, informeaza agentia de presa rusa TASS....

- Dupa ce disparuse de pe radare, avionul Saratov Airlines ce transporta 71 de oameni s-a prabușit intr-un sat de langa Moscova. Din primele informații, cauza ar fi fost o explozie la nivelul motorului, conform Mirror.

- El cere crearea unei comisii guvernamentale pentru a demara o ancheta, conform purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, informeaza agentia de presa rusa TASS. Comisie speciala „Presedintele a dispus ca guvernul sa instituie o comisie speciala pentru a investiga prabusirea…

- Aparatul, apartinand Saratov Airlines, a disparut de pe ecranele radarelor la putin timp de la decolarea de pe aeroportul Domodedovo, din capitala rusa. Aeronava Antonov An-148 transporta 65 de pasageri si sase membri ai echipajului pe ruta Moscova-Orsk. Potrivit unui oficial al serviciilor de interventie…

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, s-a prabusit astazi la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova, relateaza site-urile BBC News si Russia Today, citate de Mediafax. Aeronava Antonov An-148 transporta 65 de pasageri si sase…

- Un avion de linie rus, la bordul caruia se aflau 71 de persoane, s-a prabusit duminica in apropiere de Moscova, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Domodedovo din capitala rusa, au anuntat agentiile de presa ruse, citate de AFP si Reuters. Avionul Antonov An-148 al companiei ruse Saratov Airlines…

- Un avion Antonov AN-148 al companiei Sarativ Airlines s-a prabușit duminica, langa Moscova , la cateva minute de la decolare. Ce se știe despre Saratov Airlines: Saratov Airlines este o companie aeriana ruseasca, ce are sediul in regiunea Saratov. Compania aeriana Saratov Airlines a fost fondata in…

- Avion prabusit Rusia. Președintele rus Vladimir Putin a transmis condoleanțe familiilor victimelor din accidentul aviatic cumplit care a avut loc duminica, 1 februarie. Un avion cu 71 de oameni la bord s-a prabușit lânga Moscova, la scurt timp dupa decolare.

- Un avion al companiei Saratov Airlines, cu 71 de oameni la bord, s-a prabușit langa Moscova, la scurt timp dupa decolare, noteaza indepedent.co.uk, potrivit realitatea.net Avionul Antonov 148 a disparut de pe radare, imediat ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova. La bordul avionului se…

- Un avion cu 71 de oameni la bord s-a prabusit in apropiere de Moscova la scurt timp dupa ce decolase de pe aeroportul Domodedovo.Aeronava, un Antonov AN 148 apartinea companiei Saratov Airlines. Nu este clar ce s-a intamplat.

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabușit in Rusia, dupa ce s-a prabușit in afara Moscovei, scrie AFP. Avionul, un Antonov 148, vechi de zeci de ani, a disparut imediat dupa decolare. La fața locului intervin echipaje de salvare. Revenim cu detalii. Post-ul Un avion cu 71 de persoane la bord s-a…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca se asteapta ca politica de sanctiuni a Occidentului impotriva Rusiei sa se incheie, pentru ca Moscova sa aiba relatii normale cu celelalte state, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Rusia a denuntat sambata "caracterul belicos" si "antirus" al noii strategii nucleare americane, facuta publica in ajun, si a avertizat ca va lua "masurile necesare" pentru a-si asigura securitatea fata de Statele Unite ale Americii, informeaza AFP. "De la prima lectura, caracterul belicos…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Trezoreria a subliniat ca persoanele care figureaza pe lista – 114 politicieni si 96 de oameni…

- Directorul CIA Mike Pompeo a susținut, intr-un interviu acordat pentru BBC, ca se așteapta ca Rusia sa se implice in alegerile intermediare ce vor avea loc in SUA in acest an. Directorul CIA a precizat ca nu exista scaderi semnificative in tentativele Rusiei de a submina ordinea interna din SUA și din…

- Roman Rubanov, un sustinator al lui Navalnii, a scris o retea de socializare ca politia a declarat ca doreste sa verifice informatiile potrivit carora in biroul din Moscova al opozantului rus s-ar afla o bomba.Sute de sustinatori ai lui Aleksei Navalnii participa duminica la proteste in…

- Numerosi rusi, printre care si presedintele Vladimir Putin, s-au scufundat in noaptea de joi spre vineri in raurile si lacurile inghetate, pe un frig extrem, care a determinat autoritatile sa anuleze, in anumite regiuni, acest ritual care marcheaza Boboteaza pe rit vechi, informeaza AFP. …

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti, informeaza agerpres.ro. 'Se vor lua masuri ce…

- Ucraina continua provocarile la granita de langa Peninsula Crimeea, iar instalarea sistemului antiaerian S-400 in regiune este o masura de securitate luata de Rusia si nu reprezinta o amenintare, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…

- Documentul a fost adoptat de Duma de Stat pe 21 decembrie si de Consiliul Federatiei pe 26 decembrie. Legea de ratificare a acordului de cooperare militara intre Rusia si Siria a fost promulgata vineri de presedintele Vladimir Putin, informeaza site-ul agentiei Tass. Acordul permite intrarea…

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Președintele Moldovei, Igor Dodon, va efectua o vizita de doua zile la Moscova, la invitația lui Vladimir Putin. Dodon va participa la o intalnire neformala a liderilor statelor CSI."Sunt planificate mai multe intrevederi de lucru, inclusiv cu Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei si al Intregii…

- Vizita facuta saptamana aceasta de presedintele sarb, Aleksandar Vucici, la Moscova, in cursul careia s-a intalnit cu presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, aduce din nou in atentie faptul ca Serbia continua sa oscileze intre Rusia si Occident.

- Un avion de pasageri s-a prabușit în Rusia! Patru oameni, printre care și un copil de cinci ani și-au pierdut viața. Alte 9 persoane sunt grav ranite. Avionul, un Antonov TBC-2MC, s-a prabușit în apropiere de orașul Naryan-Mar din nordul Rusiei. Accidentul a fost prins…

- Președintele sarb Alexander Vucic l-a asigurat pe omologul rus Vladimir Putin ca Serbia nu va impune sancțiuni impotriva Rusiei din cauza anexarii ilegale a Crimeei. Declarația a fost facuta dupa discuțiile de la Moscova purtate de cei doi, scrie Balkaninsight. Vucic a reiterat astfel poziția Serbiei…

- Un avion de pasageri s-a prabușit in Rusia! Patru oameni, printre care și un copil de cinci ani și-au pierdut viața. Alte 9 persoane sunt grav ranite. Avionul, un Antonov TBC-2MC, s-a prabușit in apropiere de orașul Naryan-Mar din nordul Rusiei. Accidentul a fost prins pe camerele de supraveghere,…

- Un avion de pasageri s-a prabușit in nordul Rusiei, iar patru persoane, printre care și un copil de cinci ani și-au pierdut viața. Alte 9 persoane sunt internate in spital, scrie Siberian Times. Aeronava model Antonov TBC-2MC s-a prabușit in apropiere de orașul Naryan-Mar din nordul Rusiei. Accidentul…

- Autoritațile americane au pus în același rând Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerând totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale,…

- Autoritațile americane au pus in același rand Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerand totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, in cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale, scrie rador.ro.„In…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca Rusia nu ajuta Statele Unite în privinta solutionarii crizei nord-coreene, adaugând ca Washingtonul ar dori sa primeasca mai mult ajutor din partea Moscovei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Presedintele american l-a sunat,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca fostul sef al laboratorului antidoping de la Moscova, Grigori Rodcenkov, de la declaratiile caruia a pornit scandalul de dopaj cu privire la Rusia, este sub controlul si sub protectia FBI, relateaza L'Equipe."Rodcenkov se afla sub controlul si sub…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, joi, ca va candida independent la alegerile din 2018, dar spune ca spera sa fie susținut de mai multe partide politice, scrie Reuters. Dupa ce saptamana trecuta a anunțat ca va candida pentru un nou mandat de președinte al Rusiei, Vladimir Putin a spus acum…

- UPDATE: Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a anunțat intenția de a candida in alegerile prezidențiale din anul 2018. "Imi voi inainta candidatura pentru funcția de președinte al Federației Ruse", a declarat Putin in cadrul unei intalniri cu muncitorii uzinei GAZ. In cadrul unui…

- Presedintele rus Vladimir Putin a aparat "valorile traditionale" participand vineri la Sfantul Sinod Arhieresc al Patriarhiei Moscovei, o premiera pentru un presedinte rus, fapt ce demonstreaza legaturile stranse dintre Kremlin si Biserica Ortodoxa Rusa, relateaza AFP. Totul s-a intamplat cu o zi…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- Legea rusa asupra mass-media ca „agenți ai strainatații” este o „amenințare pentru media libere și independente”, au aratat serviciile externe ale Uniunii Europene, informeaza AFP. „Legislația privind agenții strainatații contravine obligațiilor și angajamentelor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut saptamana aceasta, la Soci, mai multe intalniri cu tematica militara. Seria actuala, a zecea la numar, a inceput chiar de luni printr-o reuniune cu conducerea Ministerului Apararii si reprezentantii complexului militar-industrial cu privire la noul program de stat…

- In timp ce Rusia si-a anuntat recent dorinta de a transforma primul „luptator” stealth intr-un avion de generatia a sasea, Su-57 este inca in curs de testare si nu a fost inca produs in masa. Totusi, Moscova propune modelul Su-57 ca un „luptator” mai capabil decat F-22 Raptor, in ciuda faptului…

- Trei raiduri aeriene asupra unei piețe din orașul Atarib, nordul Siriei, la o ora de vârf, s-au soldat cu 61 de morți. Bombardamentul a fost atribuit rușilor pentru ca a fost efectuat cu avioane rusești și oricum, aviația lui Bashar al-Assad nu executa niciun atac neaprobat de ruși.…