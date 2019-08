Avertizare ANM. Val de căldură și disconfort termic în toată țara ANM a emis o informare meteorologica cu privire la valul de caldura ce va pune stapanire pe Romania. Disconfortul termic va fi accentuat, anunța meteorologii. Starea vremii va fi așa pana la finalul saptamanii. Incepand de azi ne confruntam cu un val de caldura ce se va extinde pana duminica. La orele dupa-amiezilor, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge sau va depași ușor pragul critic de 80 de unitati, mai ales in jumatatea de sud a țarii și pe arii mai restranse in restul teritoriului, potrivit ANM . In general, maximele vor fi cuprinse intre… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

