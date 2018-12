AVERTISMENT! Producţia de gaze a României se va opri Calculele simple arata ca adoptarea tuturor masurilor fiscale anuntate de autoritati nu pot decat sa opreasa productia de gaze naturale din Romania, pentru ca aceasta devine neeconomica, iar Petrom si Romgaz ar trebui sa vina cu bani de la actionari ca sa continue productia, o situatie evident ilogica. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat marti seara ca, timp de trei ani, pretul la gaze pe care il pot practica Petrom si Romgaz nu poaste depasi 68 de lei/MWh, la vanzarea catre toti clientii din Romania, casnici sau industriali. "Din pacate comportamentul unor companii arata un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

