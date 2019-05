Stiri pe aceeasi tema

- In primul tur, Simona Halep o va infrunta pe Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA. Naomi Osaka are un traseu infernal! Daca va trece de Anna Karolina Schmeidlova, in turul secund o va infrunta pe castigatoarea dintre Jelena Ostapenko si Victoria Azarenka. Pe partea liderului mondial, Osaka, se mai afla si…

- La Paris au loc tragerile la sorți pentru turneul de Grand Slam de la Roland Garros. Astfel, Simona Halep o intalnește in primul tur pe australianca de pe locul 47 WTA Ajla Tomljanovic, Mihaela Buzarnescu pe Ekaterina Alexandrova, in timp ce Sorana Cirstea va avea meci greu cu cehoaica

- Ana Bogdan, locul 126 WTA, a ratat, joi, accederea în turul al treilea al calificarilor turneului de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului, informeaza News.ro.Ana Bogdan, favorita 15 în calificari, fost învinsa, cu scorul de 7-5, 7-5, de sportiva elvetiana Conny Perrin,…

- Simona Halep nu se afla in cea mai buna forma inainte de Roland Garros 2019, lucru scos in evidenta si de cei de la WTA Insider. Conform statisticilor, Halep se afla tocmai pe locul 6 in clasamentul celor mai multe meciuri castigate in acest sezon. Nici pe zgura situatia nu arata mai bine, informeaza…

- Simona Halep, locul 3 WTA, a plecat, marti, spre Paris, si a declarat la Aeroportul International Henri Coanda ca este apta pentru al doilea grand slam al anului, French Open. Cazuta pe locul 3 in clasamentul WTA dupa eliminarea prematura de la Roma, Simona Halep se afla in fata celui mai…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda, inaintea plecarii la Paris, ca isi doreste din tot sufletul sa castige pentru a doua oara consecutiv turneul de Mare Slem de la Roland Garros, dar a precizat ca de data aceasta e putin mai dificil. "Imi doresc din tot sufletul,…

- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) a revenit in țara dupa eliminarea prematura de la Roma. Romanca se recupereaza și promite un Roland Garros de excepție. Turneul de la Roland Garros se va disputa in perioada 26 mai - 9 iunie. Simona Halep este campioana en-titre de la Paris. Simona Halep a acuzat probleme…

- Irina Bara (178 WTA), beneficiara unui wild-card, a fost eliminata în ultimul tur al calificarilor din cadrul turneului Premier Mandatory de la Madrid. Românca a fost învinsa de Marta Kostyuk (16 ani, 320 WTA), una dintre marile speranțe ale tenisului din Ucraina, scor 7-5, 3-6, 6-2,…