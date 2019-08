Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump va discuta cu omologul sau chinez Xi Jinping la summitul G20 de la Osaka, intalnirea celor doi fiind programata sambata la ora locala 11:30 (5:30, ora Romaniei), a anunțat purtatorul de cuvant al Casei Albe, potrivit MEDIAFAX.Intalnirea bilaterala, cu scopul…

- In randul statelor membre ale UE, principalii trei exportatori au fost in 2018 Germania (au fost exportate instrumente muzicale in valoare de 642 de milioane de euro, sau 34% din total exporturilor statelor membre), Olanda (310 milioane de euro, 16%) si Franta (259 de milioane de euro, 14%).…

- Presedintele chinez Xi Jinping urmeaza sa efectueze joi o prima vizita de stat - in ultimii 14 ani - in Coreea de Nord, un nou semn al unei apropieri, in momentul in care cele doua tari infrunta presiuni din partea Washingtonului, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: Silviu Manastire…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, va vizita Coreea de Nord joi si vineri la invitatia omologului sau nord-coreean, Kim Jong-Un, a informat luni agentia oficiala Xinhua, preluata de EFE si AFP. Aceasta este prima vizita din 2005 a unui presedintele chinez in aceasta tara vizata de sanctiuni…

- Incidentul intervine intr-un moment in care SUA, Japonia, Coreea de Sud si Australia au lansat manevre comune 'Pacific Vanguard', la care participa circa 3.000 de marinari in apropiere de insula Guam, in Pacific. Marina americana a precizat ca un distrugator si un vas de alimentare au traversat stramtoarea…

- Procurori chinezi au formulat luna aceasta acuzatii oficiale impotriva lui Meng, invinuindu-l de abuz de putere si luare de mita.In martie, Partidul Comunist aflat la putere in China a anuntat ca propria sa investigatie cu privire la Meng a dezvaluit ca acesta a cheltuit sume "extravagante"…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping s-ar putea intalni, in marja summitului G20 programat pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, pentru a discuta despre negocierile comerciale americano-chineze aflate in impas, a indicat Larry Kudlow, consilierul economic al Casei Albe,…

- In septembrie 2018, Meng Hongwei, in varsta de 65 de ani, a plecat de la Lyon, unde este sediul Interpol, intr-o calatorie in tara sa si a disparut fara urma. Mult timp nu s-a stiut nimic despre soarta lui, dar in final a fost confirmata arestarea sa de catre autoritatile chineze. In luna…