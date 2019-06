Incidentul de vineri a obligat autoritațile sa urgenteze reabilitarea podului Marghiloman. Lucrarile de decopertare a celorlalte parți din beton au inceput deja. Podul va fi inchis pe toata perioada intervențiilor. Restricții de circulație sunt in permanența și sub pod, in funcție de zona in care acționeaza muncitorii. In urma incidentului, prefectul Carmen Ichim a convocat Comitetul pentru Situații de Urgența, for in cadrul caruia s-a decis realizarea in regim de urgența a lucrarilor de reparații la podul Marghiloman. Circulația in zona se face cu restricții. Lucrarile de decopertare a celorlalte…