Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați, de 36 și 25 de ani, din Focșani, au fost propuși astazi la arestare in dosarul barbatului gasit mort in toamna anului trecut la Castelul de Apa din cartierul Sud al municipiului Focșani. Potrivit anchetatorilor, fapta a fost comisa in luna aprilie a anului 2018. Atunci, victima a fost batuta…

- In aceasta dimineața au inceput lucrarile de reabilitare pe strada Capitan Stoenescu, din Focșani. Lucrarile au demarat in zona parcarii de langa Comisariat și vor continua pana in sensul giratoriu de la Lidl. Alaturi de constructor au fost prezenți angajații de la Direcția de Dezvoltare Servicii…

- REZULTATELE ACTIUNII T.I.S.P.O.L In perioada 1-7 aprilie a.c., politistii rutieri vrancenii au acționat pentru depistarea celor care depașesc viteza legala. Au fost aplicate peste 700 de sancțiuni contravenționale și au fost reținute 97 de permise de conducere. Politistii din cadrul Serviciului Rutier,…

- Tanar reținut pentru talharie. Acesta a fost identificat de polițiști, cu sprijinul unui cetațean, imediat dupa comiterea faptei. Prejudiciu recuperat in totalitate. La data de 21 martie a.c., in jurul orei 16.42, Poliția Mun. Focșani a fost sesizata prin S.N.U.A.U 112 de catre un barbat, din mun. Focșani,…

- Pompierii au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 1.30, pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins acoperișul unei case de pe strada Mugur din municipiul Focșani. Potrivit reprezentanților ISU Vrancea, pompierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD.…