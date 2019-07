Stiri pe aceeasi tema

- Austria va pune capat in cele din urma unei exceptii in Europa, dupa dezbateri indelungate care au durat mai multi ani, urmand sa interzica fumatul in cafenele si restaurante incepand din luna noiembrie, a decis Parlamentul de la Viena. "Vom proteja sănătatea şi vom prelungi vieţile…

- Președintele Parlamentului Austriei a stabilit pentru luni, 27 mai, data votului unei moțiuni de cenzura prezentata de opoziție împotriva cancelarului Sebastian Kurz, slabit de plecarea foștilor sai partenri de extrema-dreapta FPO, relateaza AFP.Președintele Parlamentului, Wolfgang Sobotka,…

- Cancelarul austriac conservator Sebastian Kurz a anuntat luni ca a propus demiterea controversatului ministru de interne de extrema dreapta din guvernul sau, Herbert Kickl, (FPOe) pentru a garanta o investigatie deplina asupra circumstantelor realizarii unei inregistrari video compromitatoare in…

- Coalitia guvernamentala dreapta-ectrema dreapta in Austria s-a rupt luni, cu doar cateva zile inaintea alegerilor legislative europene, odata cu plecarea din Guvern a tuturor ministrilor FPO, in urma unei inregistrari video sulfuroase in care liderul extremei drepte austriece Heinz-Christian Strache…

- Partidul Libertatii din Austria (FPO) a anuntat luni ca este pregatit sa-si retraga toti ministii din Guvernul format impreuna cu conservatorii, in urma difuzarii vineri a unei inregistrari video in care liderul nationalist Heinz-Christian Strache s-a aratat pregatit sa se compromita cu Rusia, relateaza…

- Partidul Poporului (OeVP, conservator) si Partidul Libertatii (FPOe, extrema dreapta) din Austria se afla in divergente in ce priveste continuarea guvernarii pana la alegerile anticipate, conservatorii cancelarului Sebastian Kurz cerand vehement demisia ministrului de interne de extrema dreapta,…

- In Austria vor fi convocate anul acesta alegeri legislative anticipate, dupa ce partenerul de guvernare al cancelarului conservator Sebastian Kurz, vice-cancelarul lider al extremei-drepte Heinz-Christian Strache, a demisionat in urma publicarii unei inregistrari cu camera ascunsa in care acesta…

- Norbert Hofer, desemnat sa-l inlocuiasca pe vicepremierul Heinz-Christian Strache, liderul formatiunii de extrema dreapta Partidul Libertatii (FPOe), care face parte din coalitia de guvernamant, detine in prezent functia de ministru al transporturilor si a fost pe punctul sa devina primul presedinte…