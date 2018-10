Austria s-a saturat sa fie numita scrumiera Europei. Se cere un referendum pentru interzicerea fumatului in localuri

Stiri pe aceeasi tema

- BRUXELLES, 25 septembrie 2018 – Politicile publice care reglementeaza piata muncii, fiscalitatea și protectia sociala in Uniunea Europeana trebuie regandite pentru a proteja lucratorii vulnerabili și pentru a putea aborda numarul din ce in ce mai mare de inegalitați, generate de evolutia permanenta…

- Uniunea Europeana planuieste sa trimita 10.000 de persoane pentru paza frontierelor, pentru a gestiona migratia ilegala pana in 2020, conform presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, scrie BBC. Juncker a precizat, in discursul despre starea Uniunii, ca nu doreste militarizarea Europei si…

- Le Monde a realizat o ancheta impreuna cu jurnalisti din Germania, Austria si Spania in arhipeleagul portughez din Atlanticul de Nord. Insula Madeira beneficiaza de 40 de ani de un regim fiscal avantajos. Micut teren al Europei pierdut in mijlocul Atlanticului, in largul coastelor marocane, insula…

- Guvernul austriac de coalitie format de fortele de dreapta si extrema dreapta a fost supus luni unor critici din partea organizatiilor de ajutorare a migrantilor si din partea opozitiei, dupa ce a decis sa-i excluda pe solicitantii de azil din programul de pregatire profesionala la care ei aveau…

- Austria trebuie sa depuna toate eforturile in timpul presedintiei sale in Uniunea Europeana (UE) pentru a reduce tensiunile din Europa, a declarat joi cancelarul austriac Sebastian Kurz, in timpul unui discurs sustinut in fata membrilor principalului partid de centru-dreapta din Germania, informeaza…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, va rosti joi un discurs la o receptie anuala a unei filiale locale a Uniunii Crestin-Democrate din Germania (CDU, conservatoare), partidul sefei guvernului german, Angela Merkel, informeaza agentia DPA. Evenimentul are loc cu acelasi motto ca al presedintiei…

- Austria este ferm ancorata in Uniunea Europeana si impartaseste total pozitia ei fata de Rusia, a afirmat miercuri cancelarul Sebastian Kurz, incercand sa atenueze criticile dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a fost prezent la nunta sefei diplomatiei austriece Karin Kneissl, relateaza Reuters.…