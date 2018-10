UE o lalaie cu Brexit

Negociatorul sef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a propus prelungirea cu un an a perioadei de tranzitie care va urma iesirii Regatului Unit din UE in vederea deblocarii negocierilor cu Londra, aflate in impas, au indicat ieri diplomati europeni. Eventualitatea extinderii cu un an a perioadei de tranzitie post-Brexit (pana in 31 decembrie 2021) in […]… [citeste mai departe]