Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, favorita la Australian Open: ”Dispune de toate armele necesare”. Simona Halep (26 de ani) se afla in fața primului mare examen al anului, participarea la Australian Open (15-28 ianuarie). O competiție unde este favorita certa, in opinia lui Mihai Rusu. Fostul tenismen stabilit in Germania…

- A amenintat ca-si omoara sotia imobilizata la pat. Avea brigheta in mana si gazul pornit Un barbat din Cluj-Napoca a fost internat la Clinica de Psihiatrie dupa ce a sunat la 112 si a anuntat ca isi va omori sotia. "Astazi, în jurul orei 09.30, un barbat anunta, prin apel de urgenta 112,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, pentru site-ul WTA, ca se simte incarcata si pregatita inaintea primului turneu de Mare Slem al anului, Australian Open. "Am avut patru saptamani de vacanta. Am iesit aproape in fiecare zi cu prietenii mei. Nu m-am…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce liderul mondial a trecut, joi, cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina Sabalenka.Halep (26 ani), principala favorita a competitiei, s-a…

- Jucatoarea romanca de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat astazi in sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), 626.750 dolari, dupa ce a invins-o in trei seturi pe chinezoaica Ying-Ying Duan, cu 3-6, 6-1, 6-2. Halep si-a asigurat pentru inca o saptamana pozitia…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Simona Halep, pregatita pentru Australian Open: ”Locul 1 si un titlu de Grand Slam e tot ce-si poate dori un jucator de tenis”. Simona Halep a terminat anul 2017 in forța, reușind sa se impuna fara prea mari emoții in turneul demonstrativ din Thailanda. Acum, Simona Halep se gandește la 2018 și, in…

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, sâmbata seara, ca Simonei Halep îi va fi greu sa se mentina pe locul 1 în clasamentul WTA deoarece toate celelalte jucatoare din circuit vor dori sa o învinga. "Simona Halep este numarul 1 mondial si speram sa stea cât…

- Simona Halep, numarul 1 in clasamentul mondial, a fost desemnata, sambata seara, cea mai buna jucatoare de tenis din Romania in 2017 in cadrul galei anuale organizate de Federația Romana de Tenis.

- Simona Halep a declarat, sambata seara, la finalul galei in care a fost desemnata cea mai buna jucatoare de tenis din Romania in 2017, ca și-a dorit foarte mult sa ajunga pe locul 1 mondial, dar e conștienta ca de acum inainte va trebui sa munceasca și mai mult."A fost un an foarte, foarte…

- Simona Halep a declarat, sambata seara, la finalul galei in care a fost desemnata cea mai buna jucatoare de tenis din Romania in 2017, ca și-a dorit foarte mult sa ajunga pe locul 1 mondial, dar e conștienta ca de acum inainte va trebui sa munceasca și mai mult. *Simona Halep, desemnata cea…

- Simona Halep (1 WTA) a primit, sambata seara, in cadrul galei anuale organizate de Federatia Romana de Tenis, premiul pentru cea mai buna jucatoare de tenis din Romania in 2017. Au mai fost premiati, printre altii, Horia Tecau, Marius Copil sau Mihaela Buzarnescu.

- Romania va fi reprezentata de sase jucatoare si un jucator pe tablourile principale de simplu ale primului turneu de Grand Slam al anului 2018, Australian Open, care se va derula in perioada 15 28 ianuarie. Este vorba de liderul mondial al clasamentului feminin, constanteanca Simona Halep, de Sorana…

- Simona Halep și Marius Copil, impreuna la Gala Elle Style Awards 2017. Imaginația fanilor s-a aprins. ”Va sta bine impreuna”, au comentat, pe rețele sociale, fanii tenisului, la vederea fotografiei cu cei mai buni reprezentanți ai Romania, la ora actuala. Poza a fost postat de jucator, pe contul sau…

- Miercuri, a fost anuntata lista jucatorilor si jucatoarelor direct acceptati la primul Grand Slam din 2018, Australian Open. Liderul WTA, Simona Halep, se afla in fruntea listei, pe care mai figureaza alte cinci romance: Sorana Cirstea, locul 37 WTA, Irina-Camelia Begu, locul 43 WTA, Mihaela Buzarnescu,…

- Craig Tiley, directorul turneului de la Melbourne, a spus pentru Herald Sun ca e foarte probabil ca americanca Serena Williams sa se intoarca la tenis la Australian Open 2018. Fostul lider mondial in varsta de 36 de nu a mai jucat niciun meci dupa ce a caștigat anul trecut in Australia. In tot acest…

- Simona Halep, mai tehnica decat fotbaliștii naționalei. Iata jongleriile campioanei. Numarul 1 WTA se pregatește in aceasta perioada in Romania, la Izvorani, baza a Comitetului Olimpic și Sportiv Roman. In sala, Simona combina tehnicul cu fotbalul. Daca la tenis ia lecții de la antrenorul Andrei Pavel,…

- Simona Halep ocupa primul loc in ierarhia WTA, cu 6.175 de puncte, pentru a noua saptamana la rand. Constanțanca o depaseste pe sportiva ceha Karolina Pliskova, care a fost numarul 1 mondial timp de opt saptamani in acest an si in curand o va intrece pe americanca Serena Williams, care a fost 11 saptamani…

- Simona Halep a postat pe contul de Facebook un mesaj prin care anunța ca va avea un nou membru in staff-ul ei. Cosmin Hodor va face parte din echipa liderului WTA in calitate de manager de comunicare și proiecte speciale. El a devenit la sfarșitul anului 2016 director operational al Stejarii Country…

- Ce admira Simona Halep la barbat. Numarul 1 WTA a dezvaluit ca se va retrage din tenis in jurul varstei de 30 de ani pentru a-si intemeia o familie. Acum ea are 26 de ani. Ce calitati trebuie sa indeplineasca alesul inimii sale? In interviul pentru Digi Sport, Simona a vorbit despre lucrurile pe care…

- Sportivii romani Cristian Pletea și Adina Diaconu și-au asigurat o medalie in proba de dublu mixt, vineri, la Campionatele Mondiale de tenis de masa pentru juniori de la Riva del Garda (Italia), dupa o victorie remarcabila in sferturi in fața chinezilor Xu Haidong/Tianyi Qian, cu scorul de 4-2 (8-11,…

- Simona Halep a racit. Jucatoarea de tenis a urmarit la TV parada de 1 decembrie, eveniment dedicat Zilei Naționale a Romaniei. Numarul 1 mondial a preferat sa nu iasa din casa pentru ca starea ei de sanatate sa nu se deterioreze, mai ales ca peste cateva zile va pleca la turneul demonstrativ din Thailanda,…

- Dupa ce a nascut o fetita in luna septembrie, Serena Williams (36 de ani) revine in circuitul WTA. Jucatoarea americana intenționeaza sa-si reia activitatea la inceputul anului viitor, la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem din 2018. Simona Halep, locul 1 mondial, nu a fost deloc blanda atunci…

- Televizorul este un oaspete nelipist de la masa de cina pentru mai mult de jumatate dintre romani, potrivit unui sondaj realizat in opt tari europene. Doar italienii si britanicii sunt mai lipiti de televizor in timp ce iau masa. Programul de la televizor se potriveste de cele mai multe ori cu pizza…

- Echipa României de tenis feminin se va întoarce la Cluj-Napoca pentru a juca meciul împotriva Canadei, din cadrul competiției Fed Cup.Astfel, Halep & Co le vor întâli pe canadience în perioada 10-11 februarie 2018, la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.Sala…

- Noul clasament WTA publicat luni confirma pozitia de lider ocupata pentru a sasea saptamana consecutiv de Simona Halep, dar si salturile performerelor saptamanii trecute, Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu.

- Relația dintre Simona Halep și Radu Barbu a fost unul dintre capetele de afiș ale saptamanii trecute, dupa ce au fost surprinși impreuna in vacanța din Italia. Au aparut insa si vești despre planurile celor doi, scrie Digi Sport. Citeste si: Avocatul lui Dragnea arunca BOMBA:'Am deplina incredere…

- Barbatul misterios care o însoteste pe Simona Halep în vacanta din Italia este un fost jucator de tenis profesionist! Iubitul numarului 1 mondial se numeste Radu Marian Barbu, un om implicat în mai multe proiecte din tenis.

- Un roman a evadat dintr-o inchisoare din Italia chiar in timpul orei de plimbare, iar cand a fost prins le-a spus polițiștilor ca pleca sa iși vada copiii și soția in țara natala. Romanul, in varsta de 18 ani, fugise din inchisoarea din Salerno in timpul pauzei de plimbare, dar a stat doar cateva ore…

- Simona Halep a fost fotografiata cu Radu Barbu, scriindu-se ca se iubeste cu acesta. Liderul mondial a reactionat intr-un stil propriu dupa ce presa a scris ca se iubeste cu barbatul cu care a fost in vacanta in Italia, Halep precizand ca este singura pe contul ei de Instagram.

- Simona Halep a reacționat pentru prima data dupa imaginile surprinse de paparazzi in Italia, unde romanca și-a petrecut vacanța. In fotografii, Simona apare alaturi de Radu Marian Barbu (34 de ani), fost jucator de tenis. Numarul 1 WTA a ținut sa raspunda intr-o maniera originala speculațiilor. Halep…

- Barbatul misterios care o însoteste pe Simona Halep în vacanta din Italia este un fost jucator de tenis profesionist! Iubitul numarului 1 mondial se numeste Radu Marian Barbu, un om implicat în mai multe proiecte din tenis.

- Radu Barbu, fost jucator de tenis, a fost luat la intrebari de apropiati. Daca in fata jurnalistilor a parut timorat, iubitul Simonei Halep a fost mult mai comunicativ cu amicii sai. Radu Marian Barbu. Simona Halep are un nou iubit. Cine este Radu Marian Barbu "Frate, ce v-a apucat…

- Fotografiile cu Simona Halep si barbatul de 34 de ani alaturi de care isi petrece vacanta in Italia au facut ravagii, astazi, pe site-urile din Romania.In doar cateva ore, s-a aflat totul despre iubitul Simonei Halep, un fost jucator de tenis care, in cel mai bun moment al carierei, in 2004,…

- Ilie Nastase a vorbit despre relația Simonei Halep cu Radu Barbu, dupa ce primele imagini cu cei doi au fost surprinse in timp ce romanca, lider in clasamentul WTA, se afla in vacanța in Italia. Nastase a afirmat ca nu-l cunoaște pe fostul tenisman roman, care in prezent antreneaza loturi de copii,…

- Razvan Itu, vicepresedinte al Federatiei Romane de Tenis, a declarat, ieri, pentru News.ro, ca intalnirea Romania - Canada, din Grupa Mondiala II a Cupei Federatiei se va disputa pe suprafata rapida, la BT Arena din Cluj. "Suprafata pe care am trecut-o in chestionarul ITF este hard. Cat despre componenta…

- Prima reacție a iubitului Simonei Halep. Libertatea l-a gasit pe Radu Barbu, 34 de ani, pe terenul de antrenament de la Complexul Sportiv Comesad din Pitești. Fostul tenismen a refuzat din start dialogul cu reporterul, care dupa ce s-a prezentat, nu a mai apucat sa-l intrebe daca idila cu numarul 1…

- Marius Șumudica a sarit la gatul arbitrilor din Turcia, dupa egalul cu Trabzonspor (0-0), de pe teren propriu. Tehnicianul roman considera ca echipa sa a fost dezavantajata de centralul intalnirii și crede ca ar fi meritat cele trei puncte puse in joc. ”Am parul tot mai alb, pentru ca muncesc in fotbal,…

- Anul 2017 a fost unul magnific pentru sportiva din Romania. Este anul in care Simona Halep a devenit cea mai buna jucatoare de tenis de pe mapamond, dar și cel in care a obținut peste 5 milioane de dolari din tenis.Astfel, in intreaga activitate sportiva, Simona a caștigat peste 20 de milioane…

- Simona Halep a avut unul dintre cele mai bune sezoane din cariera, ceea ce i-a și adus locul I WTA, pentru prima data in intreaga sa cariera. Citește și: ANALIZA - Cum NU se vor mari pensiile, ca urmare a creșterii salariului mediu brut Sezonul foarte bun s-a resimțit și in plan financiar,…

- Marius Copil este pe locul 92 ATP. A cazut 14 locuri in clasamentul mondial. Daca la fete o avem pe Simona Halep pe primul loc WTA, la masculin, Romania are un singur jucator intre primii 100 ai lumii. Ardeanul Marius Copil a prins semifinalele, la challengerul del a Brest, dar a picat in clasament…

- Marius Copil – Ugo Humbert (ora 14.00), la Brest, pentru un loc in semifinale. Se disputa la ora la care Romania se joaca meciul Israel – Romania. ATP CHALLENGER BREST (106.000 euro plus ospitalitate) – sferturile de finala Ugo Humbert – MARIUS COPIL (2) 0-0 / (ora 14.30) AICI , tabloul de concurs Tenis:…

- A inceput sa practice acest sport cand il insotea pe fratele tau si tatal ei credea ca fratele va fi cel care ii va urma exemplul si va merge mai departe. Surpriza, insa! Fata avea sa-l faca mandru pe parintele sau!

- Cea mai indragita sportiva din Romania si numarul 1 in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), Simona Halep i-a acordat un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars Madalinei Balan, prezentatoarea emisiunii „Cool Sunday Nights”, interviu ce va fi difuzat in aceasta seara,…

- Cea mai indragita sportiva din Romania si numarul 1 in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), Simona Halep i-a acordat un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars Madalinei Balan, prezentatoarea emisiunii „Cool Sunday Nights”, interviu ce va fi difuzat in aceasta seara,…

- S-a nascut la Craiova in urma cu 48 de ani, dar amprenta anilor nu se observa și nici cea a unei vieți modeste. Ramona este in continuare „romanca cea frumoasa” in Italia cat și o doamna plina de eleganța atunci cand vine in Romania. Actrița a decis in urma cu puțin timp sa se reintoarca acasa, definitiv,…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia a obținut ultimul bilet pentru Turneul Campioanelor de la Singapore, marea finala a circuitului profesionist feminin, care va avea loc in perioada 22-29 octombrie, a anunțat joi WTA. Garcia, numarul 9 mondial, a profitat de retragerea britanice…