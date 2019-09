Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Angelei Merkel a prelungit miercuri - cu un an - participarea Germaniei la coalitia imotriva gruparii Statul Islamic (SI) in Irak si Siria, insa va pune capat - in sase luni - misiunilor aeriene germane, relateaza AFP potrivit news.roGermania urmeaza sa-si continue pana in toamna…

- Femeia ranita a fost dusa la spital in stare stabila. Poliția a spus ca barbatul a incercat sa efectueze și alte injunghieri, insa "Aceste incercari au fost nereușite", a spus Supt Gavin Wood din cadrul Poliției din New South Wales. Acesta a mai spus ca in acest moment nu mai exista nicio amenințare.…

- Potrivit unui raport al unui grup de observare al Departamentului american de Aparare, in Siria are loc o revenire a Statului Islamic, la cateva luni dupa ce Donald Trump a declarat ca gruparea a fost invinsa in totalitate.

- Politia australiana a precizat, potrivit presei locale, ca trupul victimei in varsta de 57 de ani a fost gasit sambata seara in locuinta sa din Sydney si adescris-o ca fiind "una dintre cele mai infioratoare" crime de acest gen. Fiica victimei, in varsta de 25 de ani a fost arestata in timp…

- Europenii au fost mai protejati de atacuri jihadiste anul trecut decat in orice moment de cand gruparea Statul Islamic si-a infiintat califatul in 2014, dar un numar de atacuri dejucate, printre care si tentative de a utiliza substante chimice, arata ca amenintarea inca exista, informeaza joi agentia…

- Un sustinator al gruparii Statul Islamic detinut in Siria da in judecata guvernul german pentru a fi readus in tara, a declarat marti un purtator de cuvant al unui tribunal din Berlin, relateaza dpa potrivit Agerpres. Avocatii barbatului, Seda Basay-Yildiz si Ali Aydin, au depus o plangere…

- De la caderea in martie a 'califatului' gruparii Statul Islamic (SI), comunitatea internationala se confrunta cu problema repatrierii familiilor jihadistilor capturati sau ucisi in Siria si in Irak. 'Membrii familiilor trebuie repatriati, cu exceptia cazului in care sunt inculpati pentru crime',…

- Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, a cerut luni ca membrii familiilor jihadistilor capturati sau ucisi in Siria si in Irak sa fie "repatriati, cu exceptia cazului in care sunt inculpati pentru crime", relateaza AFP. De la caderea in martie a "califatului"…