Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul special Robert Mueller a fost audiat, miercuri, in Congresul Statelor Unite cu privire la ancheta pe care a condus-o privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale din Statele Unite. Mueller a declarat ca raportul sau nu l-a exonerat in totalitate pe Donald Trump, in special de suspiciunile…

- Procurorul special Robert Mueller a declarat miercuri in Congres ca raportul sau nu l-a exonerat in totalitate pe Donald Trump, in special de suspiciunile de obstructionare a justitiei, contrar afirmatiilor presedintelui american, relateaza AFP si DPA. "Concluziile arata ca presedintele nu a fost disculpat…

- "Concluziile arata ca presedintele nu a fost disculpat de unele acte pe care le-ar fi comis", a declarat el in cadrul unei audieri in fata Comisiei Juridice a Camerei Reprezentantilor. La intrebarea daca "l-a exonerat total pe presedinte", el a raspuns "nu". El a mai subliniat…

- Directorul FBI (Federal Bureau of Investigation/Biroul Federal de Investigații), Christopher Wray, susține ca Rusia continua sa reprezinte o amenintare pentru alegerile americane. Anunțul a fost facut astazi, cu mai putin de un an si jumatate inainte de urmatoarele alegeri prezidentiale din Statele…

- Presedintele american Donald Trump a lansat un nou atac asupra procurorului special Robert Mueller, cel care a coordonat investigatia privind posibile legaturi intre Rusia si echipa de campanie a lui Trump la alegerile din 2016. Presedintele l-a descris pe Mueller ca fiind o persoana „foarte confuza”,…

- Presedintele american, Donald Trump, a promis joi un sistem de imigratie care sa integreze mai multi muncitori calificati si sa fie bazat pe "merit", denuntand modelul actual, denaturat, in opinia sa, de cererile de azil "fanteziste", relateaza AFP, potrivit agerpres.ro."Planul nostru va transforma…

- 'Planul nostru va transforma sistemul american de imigratie intr-o mandrie pentru natiune si va fi admirat in lumea intreaga', a declarat presedintele Statelor Unite dezvaluind la Casa Alba proiectul sau de reforma a migratiei, care are insa putine sanse de a fi votat in Congres. 'Cea mai…

- Casa Alba a respins marti o citatie emisa de Congres cu scopul de a obtine de la unul dintre fostii sai avocati, Don McGahn, documente referitoare la ancheta rusa a procurorului Robert Mueller, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Citește și: Cifre bune pentru Donald Trump: cota președintelui…