Au fost descoperite peste 12 milioane de masini cu probleme la sistemul airbag ZF TRW 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de modelul Toyota Proace generatia II care se construieste in Europa sub egida celor de la PSA. Acest nou model are deja peste 6 rechemari in service care reprezinta o mare problema de imagine pentru cei care vor sa-si cumpere acest model in detrimentul unui Renault Trafic…

- Startup-uri IT din Europa, inclusiv romanești, vor putea obține finanțari dintr-un nou fond de investiții, de 66 de milioane de euro in total, lansat joi de o companie de capital de risc olandeza, potrivit startupcafe.

- Conform primelor informatii americanii de la NHTSA au descoperit ca peste 7500 de modele vandute in SUA au pobleme cu sistemul de airbag SRS care in caz de accident nu declanseaza airnag-ul. Sistemul ECU poate duce chiar si la activarea airbag-ului cand masina merge…

- "In prezent, exista doua modalitati prin care pasionatii de masini pot obtine un vehicul conectat: sa cumpere de la un dealer o masina "inteligenta din fabricatie' sau sa-si imbunatateasca masina existenta cu o serie de "dispozitive inteligente" suplimentare. Chiar daca ambele scenarii fac sofatul…

- Un virus informatic a atacat peste 25 de milioane de smartphone-uri cu sistemul de operare Android, prin aplicatia WhatsApp. Dupa ce contamineaza telefonul, acesta duplica aplicatiile existente, iar copiile noi contin mai multa publicitate, iar cu timpul, devin imposibil de accesat.

- De vina este compania japoneza Takata Petri care a fost singurul furnizor pentru sistemul Airbag SRS pentru masinile Honda. In total Honda a rechemat in service peste 24 de milioane de unitati care au probleme cu sistemul airbag. Masinile cu sistem airbag cu probleme…

- Ianis Hagi este la mare cautare in Europa de Vest. Echipe din Olanda, Belgia si din alte campionate de top il urmaresc pe fiul “Regelui”, dar ultima oferta pare cea mai tentanta pentru club. Cea mai recenta oferta vine din Belgia, de la Genk, care a hotarat sa ofere 10 milioane de euro in schimbul […]

- Mihai Constantinescu se afla in spital de doua saptamania, iar soția lui, Simona Secrier, a fost tot timpul alaturi de el. Medicii sunt rezervați in privința șanselor de supraviețuire ale artistului de 73 de ani, dar partenera lui de viața nu poate accepta posibilitatea sa-l piarda. Simona…