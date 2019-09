Liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, a declarat miercuri ca Uniunea nu ar trebui sa intre la guvernare daca trece motiunea de cenzura, dar o decizie in acest sens nu a fost luata in partid. "N-am discutat lucrul acesta (intrarea UDMR la guvernare - n.r.). Punctul meu de vedere personal este ca n-ar trebui sa intram, dar o decizie a UDMR nu a fost luata si nici nu s-a discutat. Eu cred ca o perioada pe care poate sa si-o asume cu celeritate PNL si pe care putem sa o sprijinim, in care echipa guvernamentala poate sa conlucreze bine, asta inseamna ca nu sunt din toate partidele politice din Opozitie,…