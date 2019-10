Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Barcelona, ca pot avea loc mobilizari spontane de persoane care determina perturbari ale circulatiei aeriene, rutiere si feroviare, atat in zona metropolitana a Barcelonei, cat si in regiunea din proximitate.

MAE le recomanda cetatenilor romani sa se informeze in prealabil asupra starii drumurilor la http://infocar.dgt.es/etraffic/, de pe site-urile oficiale ale companiilor feroviare si aeriene la care intentioneaza sa calatoreasca, precum si de pe site-ul…