- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in perioada 25 august, ora 23:00 - 28 august, ora 05:00, va fi sistata circulația traficului rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfant, tronsonul cuprins intre str. Mitropolit G. Banulescu - Bodoni și str. A. Pușkin, in legatura cu organizarea in Piața Marii…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in perioada: 13.08.2019 - 31.08.2019, va fi suspendat traficul rutier pe str. 31 August 1989, in perimetrul str. Mitropolit Petru Movila și str. Serghei Lazo. Masura este luata in contextul desfașurarii lucrarilor de reabilitare a rețelelor inginerești din…

- Atenție, șoferi! Se inchide complet traficul rutier, timp de mai multe zile in zona centrala. Reprezentanții municipalitații anunța ca pe strazile din centrul orașului se vot face lucrari de așternere a stratului de uzura. Astfel in perioada 20-22 august se va inchide circulația pe strada Martin Luther,…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in perioada: 26 iulie - 24 august 2019, va fi suspendat traficul rutier pe str. Mitropolit G. Banulescu-Bodoni, pe tronsonul: str. A. Șciusev- str. A. Mateevici, in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a colectorului menajer fecaloid din str.…

- In perioada: 26 iulie – 24 august 2019, va fi suspendat traficul rutier pe str. Mitropolit G. Banulescu-Bodoni, pe tronsonul: str. A. Șciusev– str. A. Mateevici, in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a colectorului menajer fecaloid din str. Mitropolit G.

- Brigada Rutiera anunta mai multe restrictii de circulatie in zona centrala a Capitalei, cu ocazia sarbatoririi "Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene" (sambata) si desfasurarii festivalului...

- Va fi suspendat traficul rutier pe strada Tighina, tronsonul: strada București si A. Șciusev, in perioada 19-23 iulie. Circulatia va fi oprita pentru a fi efectuate lucrari de reabilitare a sistemelor de alimentarea cu apa și canalizare.

- In perioada 5 iulie (ora 09:00) – 7 iulie 2019 (ora 24:00), va fi suspendat traficul rutier pe strada Alexandr Pușkin, in perimetrul strada Ierusalim și strada George Coșbuc. Masura este luata in contextul desfașurarii a lucrarilor de reabilitare a rețelelor termice.