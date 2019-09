ATENȚIE, șoferi! Sancţiuni mai DURE, din octombrie - VIDEO Persoanele care scriu mesaje, transmit live, filmeaza sau vorbesc la telefon in timpul condusului vor fi sanctionate cu amenzi ai mari si puncte de penalizare. Daca in timp ce folosesc telefonul incalca si alte reguli de circulatie, conducatorii auto vor fi sanctionati si cu suspendarea pentru 30 de zile a dreptului de a conduce. Noile reglementari intra in vigoare in 12 octombrie, potrivit news.ro. ”La data de 12 august 2019, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta nr. 11 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

