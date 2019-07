Atenţie părinţi! Pălmuitul copiilor şi alte violenţe domestice au fost interzise prin lege Palmuitul copiilor a devenit ilegal in Franta. Care sunt noile reguli pentru parinți. Astfel de scene sunt de acum ilegale in Franta. Senatul de la Paris a adoptat o lege prin care corectiile fizice aplicate copiilor in scop educativ au fost interzise. Vorbim mai exact despre ciupituri, palme, muscaturile, tipete sau insultele. De asemenea, noua lege franceza interzice sa sperii un copil, sa-l ameninti sau sa lasi un bebelus sa planga singur.Se pune capat astfel unui obicei mostenit din secolul 19, mai exact din codul civil din 1804, care admitea „dreptul de a-l corecta fizic" pe copil si pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Palmuitul, urecheatul sau amenințarea copiilor au fost interzise oficial in Franța. O lege adoptata de Parlament abroga un articol din Codul Civil, ce dateaza din urma cu mai bine de 200 de ani. Acesta ii ierta pe parinții care isi educau mai dur copiii neastamparați.

- "Textul asupra climatului a fost adoptat", au indicat surse din anturajul presedintelui Emmanuel Macron chiar de incheiere a G20. Acest acord, in format 19 plus1 reafirma sprijinul celor 19 tari, intre care China, Franta si Germania, marelui acord de lupta impotriva incalzirii climatice semnat in…

- Tarile membre G20 au incheiat sambata la Osaka, in Japonia, un acord asupra climatului, cu exceptia SUA, ca si in cele doua summituri precedente, au anuntat delegatiile franceza si germana, potrivit AFP si Reuters. "Textul asupra climatului a fost adoptat", au indicat surse din anturajul presedintelui…

- Cel putin trei fosti voluntari francezi care au luptat in trupele regimului nazist in al doilea razboi mondial, inclusiv un fost SS-ist, incaseaza in continuare pensii de la statul german, a declarat marti agentiei France Presse ministerul apararii de la Paris, potrivit agerpres.ro.Cabinetul…

- Proiectul, ce are drept scop reglementarea donatiilor pentru reconstructia si desfasurarea lucrarilor complexe la catedrala, a fost adoptat dupa treisprezece ore de dezbateri. Documentul va fi trimis Senatului pentru o examinare prevazuta pentru data de 27 mai. Presedintele Emmanuel Macron…

- Graficele de calatorie pot fi bulversate in perioada urmatoare de o greva a piloților din Franța. Sindicatul național a modificat preavizul pentru mișcarea grevista din 6-11 mai pentru perioada 14-19 mai....

- La capatul a 12 ani de suferințe cumplite, rastimp in care boala - sindromul Klippel-Trenaunay - i-a mutilat un picior și l-a supus unor dureri inimaginabile, pentru Gabriel Balacean, din București, speranța renaște. Baiatul de 15 ani, insoțit de mama lui, va pleca peste doar cateva zile la o clinica…

- Atat Donald Trump, cat si numerosi utilizatori ai retelelor sociale au sugerat ca incendiul de la Catedrala Notre Dame ar putea fi stins cu usurinta aruncand apa din avioane Canadair sau elicoptere specializate. Incendiu la Notre Dame. Momentul in care o turla a catedralei s-a prabusit VIDEO…