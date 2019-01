Stiri pe aceeasi tema

- Perioadele de timp petrecute de copii in fata ecranelor televizorului sau computerului le pot afecta negativ procesul de dezvoltare, sugereaza o cercetare recenta, citata luni de Press Association. Un studiu efectuat pe un numar de 2.400 de copii din Canada a descoperit ca perioadele mari de timp petrecute…

- Societatea britanica de psihologie confirma faptul ca anxietatea, depresia si alte probleme de sanatate mintala pot avea drept cauza utilizarea smartphone-urilor. Copiii sunt supusi unei presiuni constante si pot deveni implicati emotional in viata online.

- Societatea britanica de psihologie confirma faptul ca anxietatea, depresia si alte probleme de sanatate mintala pot avea drept cauza utilizarea smartphone-urilor. Copiii sunt supusi unei presiuni constante si pot deveni implicati emotional in viata online.

- Noul studiu a fost realizat pe baza ultimelor observatii facute de sonda americano-europeana Cassini, lansata in 1997 si care si-a incheiat misiunea in 2017, dezintegrandu-se in atmosfera lui Saturn, informeaza Mediafax. Cea de-a sasea planeta de la Soare, Saturn s-a format in urma…

- Fibroblastele dermice sunt celule specializate, localizate adanc in piele, care genereaza tesut conjunctiv si ajuta pielea sa se recupereze cand ne ranim. Unele fibroblaste au capacitatea de a se transforma in celule grase, care se afla sub derma, oferind pielii un aspect plin si tineresc, dar acestea…

- Toți parinții iși doresc tot ce-i mai bun pentru copiii lor și, daca ar putea, le-ar da și luna de pe cer. Asta nu este intotdeauna in avantajul copiilor, mai ales daca ne referim la timpul petrecut in fața device-urilor electronice. Un studiu realizat la Universitatea din Copenhaga și publicat in International…

- Buna dimineața, sanatate! Astazi, Simona Dragomir a vorbit despre lumina albastra specifica dispozitivelor electronice și impactul acesteia asupra ochilor, fiind cauza nu doar a problemelor de vedere, ci si a tulburarilor de somn.

- Vineri, 16 noiembrie 2018, la Alba Iulia a fost un moment de sarbatoare pentru invatamantul prescolar albaiulian. Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a fost gazda unui eveniment deosebit, dedicat celebrarii Centenarului Unirii-Simpozionul Regional intitulat ,,Copilaria la portile Cetatii…