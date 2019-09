Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea si asociatiile partenere vor organiza 27 de evenimente, iar principalul scop este de a incuraja solutii alternative de mobilitate urbana: printre altele, iesenii vor putea testa biciclete si trotinete electrice. Primaria va inchide circulatia in cursul zilei de duminica in mare parte…

- Potrivit primarului, la Iasi aceasta zi se va derula sub sloganul "Iasul fara masini. Mergi cu noi!". "Primaria Municipiului Iasi, impreuna cu Asociatia CIVICA, Federatia Organizatiilor Neguvernamentale de Tineret din Iasi - FONTIS, Institutul Cultural Independent, Compania de Transport Public…

- Duminica, 22 septembrie, in intervalul 8.00 - 20.00, puteti testa trotinete, biciclete cargo, role, skateboard-uri si alte mijloace alternative de transport. Evenimentul "Iasul fara masini. Mergi cu noi!" se desfasoara pe strada Palat, strada Anastasie Panu si bulevardul Stefan cel Mare si Sfant. Vor…

- Astfel, duminica, 22 septembrie, in intervalul orar 8.00 – 20.00, traficul auto va fi interzis, in functie de necesitati, pe strada Anastasie Panu (tronsonul cuprins intre strada Elena Doamna si strada Palat), strada Palat (tronsonul cuprins intre strada Anastasie Panu si strada Sf. Lazar) si bulevardul…

- Municipiul Iasi va promova si in acest an, duminica, 22 septembrie, initiativa „In orasul meu, o zi fara masina!”. Demersul are drept obiectiv renuntarea la masinile proprii in folosul transportului public, a bicicletelor si a mersului pe jos, actiunea fiind de natura a constientiza comunitatea in legatura…

- Gabriela Firea a anuntat, miercuri, un proiect prin care, de la 1 ianuarie 2020, masinile care nu sunt inmatriculate in... The post Atentie, banateni: Am putea fi nevoiti sa platim o taxa ca sa intram cu masina in Bucuresti! Autoturismele fara Euro 3, interzise in centru appeared first on Renasterea…

- Minora de 14 ani este de la un centru de plasament. Era plina de sange pe picioare și vorbește puțin cu oamenii, necooperand. Cand o femeie de pe strada i-a aratat atenția sa, minora a inceput sa planga. La spital, fata de 14 ani a fost operata. Realitatea TV scrie ca ar fi fost victima unui viol. …

- Postarea unui șofer, care atrage atenția ca a fost la un pas sa fie jefuit pe Autostrada Sibiu–Deva a devenit virala pe Facebook, unde și alți șoferi au scris mesaje prin care arata ca au fost in aceeași situație. Reprezentanții Poliției Sibiu și cei ai Poliției Hunedoara spun ca nu au sesizari.„Aveti…