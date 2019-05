Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata si alte sase au fost ranite joi intr-un atentat sinucigas comis la intrarea intr-un centru de instruire militara din capitala afgana Kabul, au anuntat oficiali din domeniul politiei si al securitatii, relateaza Reuters. Potrivit unui oficial,…

- Cel putin opt persoane au fost ranite vineri intr-o explozie produsa in orasul Lyon din estul Frantei, au indicat surse concordante citate de AFP si Reuters. Potrivit politiei, explozia a avut loc pe o strada pietonala din centrul orasului, in jurul orei locale 17.30 (ora 18.30, ora Romaniei). Parchetul…

- Cel putin opt persoane si-au pierdut viata si alte 15 au fost ranite joi seara intr-un atentat sinucigas comis la o ora de varf intr-o piata din estul capitalei irakiene, au facut cunoscut surse din cadrul serviciilor de securitate si de sanatate, scrie agerpres.ro.

- Un luptator taliban care conducea un vehicul militar plin cu explozibil s-a aruncat in aer in fata unui sediu de politie din orasul Pul-e-Khumri, din nordul Afganistanului, iar altii au deschis focul asupra fortelor de securitate, informeaza Reuters. Anuntul a fost facut de talibani intr-un…

- Talibanii revendica exploziile care au avut loc sambata in Afganistan in urma carora au fost ucise patru persoane și alte 31 au fost ranite, in timpul unei sarbatori in orașul Lashkar Gah, relateaza Reuters.Festivitațile care dureaza de mai multe zile in Afganistan pentru a marca noul an tradițional…

- New Delhi a fost cea mai poluata capitala din lume in 2018, au spus marti doua organizatii care masoara poluarea atmosferica si care au realizat un studiu despre cantitatea de particule in suspensie din aer, respectiv parametrul PM2,5, in 61 de capitale din lume, potrivit Reuters. Capitala…

- Trupele guvernamentale somaleze au impușcat și ucis vineri trei militanți islamiști intr-o cladire din centrul capitalei Mogadishu, a anunțat poliția, punand capat unui atac care a durat o zi intreaga in care au fost uciși cel puțin 29 de civili, relateaza Reuters preluata de mediafax. Luptatorii…