- Orasul german Bochum a prezentat scuze dupa ce a publicat rezultate fictive ale alegerilor UE pe pagina sa oficiala de internet, indicand ca Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) a obtinut un procent covarsitor de 50% din voturi, informeaza duminica DPA. Aceste rezultate au fost vizibile…

- In ajunul celor patru zile ale scrutinului european, partidul de extrema dreapta FPOe a scazut in sondaje in Austria dupa scandalul care a afectat imaginea liderilor sai, Adunarea Nationala a lui Marine Le Pen devanseaza partidul lui Emmanuel Macron in Franta, in timp ce in Germania conservatorii…

- Toti ministri din Partidul Libertatii, de extrema dreapta, si-au prezentat luni seara demisiile din guvernul de coalitie din Austria, dupa ce cancelarul conservator Sebastian Kurz i-a propus, cu putin timp in...

- Un tribunal din Munchen a dispus ca un post public de radio regional sa difuzeze o reclama pentru Partidul National Democrat (PND), de extrema-dreapta, inaintea alegerilor europene, relateaza DPA potrivit Agerpres. Reclama respectiva incearca sa traseze o legatura intre imigratie si criminalitate.…

- Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) a fost amendat de Bundestag cu 400.000 de euro pentru ca a acceptat finantari ilegale, a anuntat Camera inferioara a Parlamentului german, relateaza...

- Markus Frohnmaier, deputat al partidului german de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AFD), ar putea sa fie 'in totalitate controlat' de Rusia si ar actiona in favoarea intereselor rusesti, declara vineri BBC, dupa o ancheta efectuata impreuna cu doua mass-media germane - publicatia…

- Partidul Libertatii din Austria (FPOe, extrema dreapta) se afla sub presiunea partenerului sau de coalitie, Partidul Popular (OeVP, conservator), referitor la informatiile privind legaturile FPOe cu Miscarea Identitara, care a primit o donatie de la presupusul autor al atentatelor de luna trecuta din…

- "Majoritatea mea de maine este de centru", a clamat bavarezul, care candideaza la succesiunea presedintelui Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, intr-un interviu acordat cotidianului german Suddeutsche Zeitung. "Ma bat exact pentru asta, pentru a face astfel incat cretini de dreapta ca cei de…