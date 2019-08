Stiri pe aceeasi tema

- Tânarul care a deschis focul sâmbata într-o suburbie a capitalei norvegiene Olso a fost pus sub acuzare pentru uciderea unei femei al carei cadavru a fost gasit în casa atacatorului, potrivit CNN.Suspectul un cetațean norvegian ce are douazeci și ceva de ani, este pus sub…

- Aceasta a prezentat la vama acte pe care le-a gasit pe o plaja din Constanța. Ea este cercetata acum de polițiști pentru fals privind identitatea și tentativa de trecere frauduloasa a frontierei. Politistii din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II au depistat o femeie din Republica…

- Inspectoratul de poliție din țara care este cel mai contestat in acest moment, dupa crimele din Caracal, s-a laudat anul acesta, printr-un comunicat oficial, cu salvarea unei lebede. Polițiștii din Olt au intervenit pentru salvarea pasarii in urma unui apel primit la 112. In seara zilei de 4 februarie,…

- Focul pare sa se fi declansat in jurul orelor locale 10:30 (01:30 GMT) intr-un imobil al companiei Kyoto Animation, care produce seriale de animatie televizate de succes. Incendiul nu a reusit sa fie stins dupa doua ore, un fum alb iesind prin ferestrele cladirii, potrivit unor imagini difuzate…

- Focul pare sa se fi declansat in jurul orelor locale 10:30 (01:30 GMT) intr-un imobil al companiei Kyoto Animation, care produce seriale de animatie televizate de succes. Incendiul nu a reusit sa fie stins dupa doua ore, un fum alb iesind prin ferestrele cladirii, potrivit unor imagini difuzate…

- Politia din Hong Kong a tras cu gloante de cauciuc si a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii din jurul cladirilor guvernamentale, relateaza BBC, potrivit news.ro.Protestatarii au blocat mai multe strazi din jurul cladirilor guvernamentale, au aruncat cu pietre si au lansat…

- Politisti slovaci au deschis vineri focul asupra unu individ care agita un cutit dupa ce înjunghiase un agent de securitate în fata Ministerului de Finante din Bratislava, transmite dpa citat de Agerpres.Agentul, care îl împiedicase pe atacator sa intre în cladirea…