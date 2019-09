Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Eufonia, care a debutat anul trecut ca un parteneriat intre doua din viitoarele capitale europene in 2021, Timisoara si Novi Sad, din dorinta de a reinvia interesul pentru muzica clasica si de include muzica clasica de camera in circuitul cultural al Banatului, a organizat concerte in mai…

- Primul centru oncologic de terapie personalizata din estul Uniunii Europene se va construi la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, unde vor putea fi tratate atat tumorile pulmonare, cat si cele ale altor organe metastazate. "Vrem sa realizam un sistem de radio-chirurgie, cu acuratete…

- In premiera absoluta pentru Romania, in zilele de 27, 28 și 29 septembrie, in Timișoara, la Aeroportul Utilitar Cioca, se va desfașura prima ediție a Flight Festival. Publicul spectator se va putea delecta cu un mix avangardist de muzica, arta și tehnologie, intr-un spațiu extra urban, evenimentul fiind…

- Prima ediție a Flight Festival se pregatește de start la Aeroportul utilitar Cioca, intre 27 și 29 septembrie 2019. Cu un fusion de muzica, arta și tehnologie menit sa ofere publicului o experiența speciala și unica, evenimentul este centrat pe oferirea unei experiențe de festival in afara spațiilor…

- Consulatul General al Republicii Serbia din Timisoara a gazduit, astazi, deschiderea festiva a „Zilelor Schimbarii la Fata a Sarbilor din Romania”, o manifestare literar-spirituala care a ajuns in acest an la a XXVI-a editie. Excelenta Sa Vladan Tadic, consulul general al Serbiei la Timisoara, si reprezentanta…

- Presedintele USR si candidatul propus pentru alegerile prezidentiale din partea acestei formatiuni, Dan Barna, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc la Timisoara, ca, in cazul in care Alianta USR Plus va intra cu candidatul sau in turul al doilea al alegerilor prezidentiale,…

- A treia ediție a Festivalului Universitaților de Teatru START de la Arad va debuta pe 16 iulie, de la ora 18, in sala mare a Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, cu spectacolul „Hamlet it be”, al tinerilor actori de la Facultatea de Teatru din Iași. Doua ore mai tarziu, in sala studio va fi prezentat spectacolul…

- La Balcaniada de judo pentru juniori U 13, care s-a incheiat ieri, 7 iulie, la Timișoara, Romania a fost reprezentata de trei sportivi ai Focșaniului, insoțiți de sensei Stanica Grosu – Gabriela Istrati, la 57 kg, Andrei Petrea, la +55 kg, și Razvan Calota. Toți au avut prestații de calitate, incheiate…