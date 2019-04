Stiri pe aceeasi tema

- El Chapo se afla in inchisoare.Cel mai mare traficant din lume, El Chapo Guzman, are sanse mari sa stea toata viata in inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat de toate capetele de acuzare, in procesul ce are loc in New York.

- Doua echipaje medicale apartinand Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi (SAJ), care au fost chemate in noaptea de duminica spre luni sa transporte doi pacienti la spital, au fost victimele unor violente. In urma unui apel la numarul de urgenta, o ambulanta cu asistent a fost trimisa in satul Rediu…

- Daniela Nerina Cicchini, o femeie in varsta de 49 de ani din Argentina, a fost data disparuta in urma cu opt luni. Familia și prietenii au cautat-o cu disperare, dar niciun semn n-a fost gasit. Pana de cuand, cand vecinii au constatat ca-n curtea casei Danielei era forfota mare. Se construia ceva nou,…

- Biroul de Invetigatii a Accidentelor Aeriene din Marea Britanie (AAIB) a anuntat, in aceasta dimineata, ca a inceput operațiunea de recuperare a cadavrului aflat in interiorul epavei avionului cu care fotbalistul Emiliano Sala si pilotul David Ibbotson s-au prabusit in apele Canalului Manecii.

- O batrana in varsta de 85 de ani, din municipiul Focsani, gasita de familie intr-o stare de hipotermie severa, cu o temperatura a corpului de 26,5 grade C, si considerata moarta, si-a revenit miraculos chiar in timp ce familia se pregatea sa cheme preotul pentru cele crestinesti, potrivit reprezentantilor…

- Pe langa efectele economice, un brexit fara acord ar putea provoca decesul a peste 12.000 de persoane in Marea Britanie, in urmatorul deceniu, din cauza cardiopatiilor si bolilor cerebro-vasculare, este scenariul sumbru al British Medical Journal. Printre argumentele cresterii numarului de decese…