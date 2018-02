ATAC liceu Florida. Donald Trump, decizie

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a pus joi atacul armat din ajun de la un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, pe seama unui "dezechilibrat" si a lipsei de vigilenta a autoritatilor, fara a evoca problema pe care o reprezinta armele de foc in SUA, transmite AFP. "Atatea semne ca tragatorul din Florida…

- Caștigatorii ediției din 2018 a Carnavalului de la Rio au fost reprezentanții unei școli de samba care au transmis un mesaj impotriva problemelor sociale și a corupției din Brazilia, scrie BBC News. Școala de samba Beija Flor a prezentat Brazilia ca fiind condusa de un șobolan uriaș in timp ce politicienii…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti într-un liceu din sud-estul Floridei, era un adolescent amator de arme care a fost dat afara din aceasta institutie din motive disciplinare, scrie AFP, citata de Agerpres.

- Cel putin 17 persoane au fost ucise si 14 ranite intr-un liceu din Parkland, Florida, de un fost elev al institutiei de invatamant. Suspectul, de 19 ani, fusese exmatriculat din motive disciplinare.

- Secretarul insarcinat cu personalul Casei Albe Rob Porter a demisionat dupa ce a fost acuzat in mod public de doua foste sotii de violente domestice, scrie AFP conform News.ro . ”Presedintele si secretarul general aveau deplina incredere in capacitatile si performantele sale”, a declarat miercuri o…

- 'Presedintele si secretarul general aveau deplina incredere in capacitatile si in performantele sale', a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders. 'El demisioneaza de la Casa Alba', insa va ramane pentru a asigura tranzitia, a adaugat ea.In timpul briefingului…

- "Presedintele Trump este pe deplin solidar cu militarii care isi risca viata in fiecare zi pentru a garanta securitatea tarii noastre. El a cerut Departamentului Apararii sa studieze crearea unei ceremonii in cursul careia toti americanii vor putea sa-si exprime recunostinta", a declarat purtatoarea…

- Tensiunile dintre Donald Trump și mai mulți jucatori din campionatul de fotbal american au izbucnit in urma unor masuri ale poliției fața de reprezentanții populației de culoare din SUA, pe care sportivii le considera abuzive. Aceștia protesteaza fața de aceste masuri, ingenunchind in timpul intonarii…

- Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, isi doreste un nou mandat de presedinte. Doar pe parcursul anului trecut, pentru campania electorala din 2020, au fost stranse 22 de milioane de dolari. Majoritatea banilor au fost adunati de la sustinatorii lui.

- Ministerul sud-coreean de Externe a laudat, joi, discursul presedintelui american Donald Trump despre Starea Uniunii, din Congresul SUA, intrucat liderul de la Casa Alba a reiterat angajamentul ferm privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Miercuri,…

- În fata celor doua Camere ale Congresului reunite în sedinta solemna, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat marti seara un apel la unitate la finalul primului sau an la putere care a divizat profund prima putere mondiala, comenteaza AFP. "Împreuna,…

- In fata celor doua Camere ale Congresului reunite in sedinta solemna, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat marti seara un apel la unitate la finalul primului sau an la putere care a divizat profund prima putere mondiala, comenteaza AFP. "Impreuna, sa construim o…

- Imediat dupa demiterea directorului FBI James Comey, Donald Trump l-a convocat in Biroul Oval pe directorul interimar, Andrew McCabe, pentru a-l cunoaste.Surse politice citate de cotidianul The Washington Post si de site-ul Axios.com afirma ca Donald Trump l-a intrebat explicit pe Andrew…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la…

- Steve Bannon, fost consilier pentru Strategii Politice al presedintelui SUA Donald Trump, a transmis in timp real Casei Albe, prin intermediul avocatului, intrebarile pe care le-a primit in cursul audierilor din Camera Reprezentantilor in ancheta contactelor cu Rusia, afirma surse citate de AP.

- Presedintele american, Donald Trump, dispune de o sanatate "excelenta" si nu are nicio problema cognitiva, a precizat marti medicul Casei Albe, Ronny Jackson, citat de EFE. "Este în forma pentru a-si exercita datoria (de presedinte) pe timpul ramas din mandatul sau si inclusiv în…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din tara - ca l-a citat intentionat gresit atunci cand liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, informeaza AFP. …

- Rusia considera drept 'extrem de negative' recentele comentarii ale presedintelui american Donald Trump referitoare la acordul privind programul nuclear iranian, a declarat sambata adjunctul ministrului de externe rus Serghei Riabkov, citat de agentia de presa RIA Novosti, potrivit Reuters.…

- Donald Trump a starnit controverse, dupa ce a insultat mai multe țari africane, pe care le-a calificat drept „cocini”. Organizația Națiunilor Unite a catalogat afirmațiile drept „șocante și rasiste”, in timp ce liderul de la Casa Alba a spus, intr-un mesaj pe Twitter, ca nu a folosit acele cuvinte,…

- Donald Trump și-a anulat vizita pe care o avea programata in Marea Britanie, in luna februarie, cand trebuia sa inaugureze noul sediul al ambasadei americane din Londra. Vizita lui in capitala Marii Britanii a fost adesea subiect de discuție, primarul Londrei afirmand chiar ca acesta nu este binevenit.…

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, care va avea loc in perioada 22-26 ianuarie, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Presedintele american "va profita de ocazie pentru a-si prezenta programul…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca stabilitatea mintala si inteligenta foarte mare sunt cele mai importante atuuri ale sale, in contextul in care autorul cartii despre liderul de la Casa Alba a afirmat ca subordonatii acestuia pun la indoiala calificarea lui de a fi presedinte al SUA.

- Cartea „Foc și para: Inauntrul Casei Albe a lui Trump” a provocat controverse chiar inainte de lansare. Avocații președintelui au incercat sa opreasca difuzarea volumului, in timp ce liderul american l-a deschis drept „plin de minciuni”, noteaza AFP. Incercarea avocatului președintelui american de a…

- Statele Unite au anuntat joi suspendarea asistentei de securitate pentru fortele pakistaneze, carora le-au solicitat o "actiune decisiva" impotriva factiunilor talibane stabilite in aceasta tara teoretic aliata a Americii in lupta contra terorismului. Purtatoarea de cuvant a diplomatiei americane,…

- Din nou controverse și discuții la Casa Alba dupa ultimul mesaj postat de președintele Trump pe Twitter. Mai exact, Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a declarat, venind in apararea președintelui SUA, ca americanii ar trebui sa fie preocupati de starea mentala a lui Kim Jong-un, liderul…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decat Kim Jong-Un, relateaza France Presse. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este pe biroul sau in permanenta',…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE DE DOLARI…

- 'Iranienii actioneaza in sfarsit impotriva regimului iranian brutal si corupt', a scris Trump intr-un mesaj difuzat pe Twitter.'Poporul are putina hrana, inflatie mare si drepturile omului nu sunt respectate', a adaugat liderul de la Casa Alba care si-a intensificat atacurile impotriva…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Presedintii rus si turc au 'confirmat vointa lor comuna de a continua eforturile in vederea unei solutionari a conflictului israeliano-palestinian pe baza normelor dreptului international si a realizarii dreptului poporului palestinian de a crea un stat independent', a anuntat Kremlinul intr-un comunicat.Din…

- Primul sau an la Casa Alba nu l-a schimbat pe Donald Trump, insa el a transformat reguli si comportamente asociate presedintiei cu fiecare postare pe Twitter si fidel filosofiei sale, "America pe primul loc", filosofie care nu a produs succese importante, dar a provocat in schimb numeroase polemici.…

- Aviația israeliana a lovit joi dimineața trei obiective ale mișcarii islamiste Hamas, care deține controlul in Fașia Gaza, dupa ce dinspre enclava palestiniana au fost trase noi rachete catre sudul Israelului. Printre obiectivele palestiniene lovite se afla o tabara de antrenament și depozite de…

- Coreea de Nord a acuzat Statele Unite de „santaj nuclear“, dar s-a declarat dispusa sa comunice in mod constant cu ONU, relateaza agentia de presa nord-coreeana KCNA, preluata de AFP. Pe de alta parte, KCNA transmite ca regimul de la Phenian a ciriticat decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim,…

- Dina Powell, consilier adjunct pe probleme de securitate nationala al presedintelui american si responsabil pe problemele ce tin de Orientul Mijlociu, va parasi în curând Administratia de la Washington, a anuntat, vineri, Sarah Sanders, purtatorul de cuvânt al Casei Albe, relateaza…

- Dina Powell, consilier adjunct pe probleme de securitate nationala al presedintelui american si responsabil pe problemele ce tin de Orientul Mijlociu, va parasi in curand Administratia de la Washington, a anuntat, vineri, Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, relateaza CBS News.

- Guterres a amintit ca el s-a pronunțat intotdeauna 'contra oricarei masuri unilaterale' in cazul statutului Ierusalimului, potrivit Agerpres. ''Nu exista alternativa la soluția (coexistenței, n.r.) a doua state cu Ierusalimul drept capitala a Israelului și a Palestinei'', a adaugat secretarul…

- Liderii democrați din Congresul american au anunțat ca au acceptat sa aiba o intalnire joi cu Donald Trump pentru a negocia un acord bugetar și politic de sfarșit de an, dupa ce au boicotat precedenta intrevedere din cauza unui mesaj pe Twitter al președintelui, relateaza AFP. "Suntem…

- Donald Trump a anuntat vineri ca Secretarul de Stat Rex Tillerson nu va parasi pozitia pe care o are in cadrul administratiei de la Casa Alba. In ultima saptamana, mai multe publicatii au transmis ca Tillerson urmeaza sa fie inlocuit cu actualul director al CIA, Mike Pompeo. "Mass media au…

- Presedintele american Donald Trump a încercat sa puna capat zvonurilor persistente privind o plecare iminenta de la conducerea Departamentului de Stat a lui Rex Tillerson, acordându-i un sprijin minimal dupa ce a alimentat el însusi îndoielile privind soarta sefului diplomatiei,…

- Casa Alba respinge informatiile referitoare la intentia de a-l inlocui pe secretarul de stat Rex Tillerson, purtatoarea de cuvant Sarah Sanders precizand ca acesta "continua sa conduca Departamentul de Stat", relateaza BBC.Asa cum tocmai a spus presedintele, "Rex este aici", a declarat Sanders,…

- Casa Alba a respins informațiile privind inlocuirea secretarului de stat Rex Tillerson, dupa ce mai multe publicații importante au scris ca acesta va fi schimbat in funcție cu șeful CIA, Mike Pompeo. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe a afirmat ca Rex Tillerson „continua sa conduca Departamentul de…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut, miercuri, lui Xi Jinping, presedintele Chinei, sa foloseasca toate mijloacele disponibile pentru a stopa actiunile provocatoare ale Coreei de Nord, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Cei doi lideri au avut o conversatie telefonica la…

- Din 1924, aceasta parada marcheaza debutul sarbatorilor de sfarșit de an din Statele Unite. In ciuda unor temperaturi foarte scazute, peste 3,5 milioane de persoane sunt așteptate pe traseul defilarii pe parcursul intregii zile de joi, potrivit presei americane, pentru a-i aplauda pe cei peste 8.000…

- Un cetatean din Florida a sunat la numarul de urgența 911, dupa ce a fost prins de poliție, și a cerut sa i se faca legatura la Casa Alba cu „bunul lui prieten” Donald Trump. Aric Frydberg a fost prins cu droguri, dupa o urmarire cu mașina pe o distanța de șapte mile. Totul a inceput atunci cand un…

- Fosta candidata la presedintia SUA, Hillary Clinton, spune despre presedintele american Donald Trump ca e obsedat de ea, dupa ce, anterior, acesta o numise "ratata". "Este obsedat de faptul ca eu continui sa apar in public si sa vorbesc", a afirmat sambata Hillary Clinton, conform CNN.…