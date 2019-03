Atacurile au avut loc la moscheile Al Noor Mosque si Linwood Masjid. Martorii au descris ca este mult sange si decese multiple. Cel putin 50 de focuri de arme au fost auzite in timpul atacurilor care s-ar fi produs in sase locuri diferite, potrivit martorilor.

"Eram in interiorul moscheei, eram in camera alaturata și imamul a inceput slujba, atunci dintr-odata impușcaturile au inceput in camera principala, probabil tragatorul a venit prin hol. Nu am vazut cine a tras, dar am vazut mai mulți oameni care au fugit prin camera mea și am vazut ca mai multe persoane erau ranite și mi-am dat…