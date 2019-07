Stiri pe aceeasi tema

- Panica si teroare la Festivalul Usturoiului din orasul Gilroy, California. Cel putin trei oameni au fost ucisi, iar 15 au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul. In presa au aparut mai multe inregistrari video cu momentul atacului.

- Militantii talibani coordoneaza atacuri aproape zilnic in ciuda progreselor facute de Statele Unite in discutiile de pace cu acestia pentru a incheia un razboi care dureaza de aproape 18 ani. Atacul nu a fost revendicat si a avut loc la cateva ore dupa ce talibanii au detonat doua bombe in fata sediului…

- Conform presei locale, un politist a declarat ca un barbat a intrat in sediul Kyoto Animation joi dimineata si a pulverizat un lichid necunoscut. Zeci de persoane sunt ranite, conform relatarilor. Suspectul, care nu a fost identificat, a fost retinut si transportat la spital, el fiind ranit.

- Avionul, de tip King Air, s-a prabusit vineri seara (sambata dimineata, ora Romaniei), in apropierea Aerodromului Dillingham, pe Insula Oahu, anunta Departamentul Transporturilor din statul american Hawaii. Avionul efectua un zbor turistic in momentul prabusirii, a declarat seful Departamentului Pompierilor…

- San Francisco este primul oras din Statele Unite ale Americiii care interzice folosirea recunoasterii faciale. Astfel, noua tehnologie nu va putea fi utilizata de autoritatile locale. In plus, orice plan al autoritatilor de a cumpara astfel de tehnologii de supraveghere trebuie sa fie aprobat…