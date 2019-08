Autoritațile americane au informat, astazi, ca mai multe persoane ar fi murit și mai multe ar fi fost ranite. In prezent, este investigat atacul, scrie BBC, citat de Mediafax.

Poliția a fost anunțata ca un astfel de incident este in desfașurare in jurul orei locale 01.00, in fața unui bar din districtul Oregon, Ohio.

Victimele au fost transportate de urgența la spitale, a informat presa, fara a publica un numar exact al acestora. Incidentul a avut loc la doar cateva ore de atacul armat din El Paso, Texas, in urma caruia alte 20 de persoane au murit.

Autoritațile cer ajutorul…