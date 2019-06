Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au fost ranite in urma unui incident armat produs joi dupa-amiaza in fata unei moschei din orasul Brest, situat in vestul Frantei, informeaza site-ul publicatiei Telegramme, scrie digi24.ro.

- Presupusul autor al atacului cu bomba din Lyon a fost inculpat pentru tentativa de comitere de asasinate cu caracter terorist si a fost plasat în arest preventiv, anunta Parchetul din Paris, citat de cotidianul Le Figaro, conform Mediafax.Mohamed M., un student algerian în vârsta…

- Politia franceza a arestat, luni, un barbat suspectat ca s-a aflat la originea exploziei produse vineri la Lyon si soldate cu 13 raniti, a anuntat ministrul de interne francez Christophe Castaner, citat de...

- Politia din Chicago a anuntat ca in weekendul trecut, cand in SUA s-a sarbatorit Memorial Day - ziua in care sunt onorati militari cazuti la datorie - in metropola statului Illinois cinci oameni au fost ucisi de gloante, iar alti 26 raniti, transmite DPA. Bilantul tragic a fost agravat…

- Politia franceza a difuzat sambata prin Twitter noi fotografii ale principalului suspect urmarit dupa explozia unui colet capcana soldata cu 13 raniti vineri, la Lyon, informeaza AFP, citat de Agerpres.roEste cautat un barbat in varsta de peste 30 de ani, ale carui motivatii sunt necunoscute.In cele…

- ​Mihaela Buzarnescu (30 WTA, 31 de ani) se pregateste de turneul de Grand Slam de la Roland Garros, iar sportiva din România a anuntat ca îsi propune rezultate bune la competitia din Franta, unde se afla pe tabloul principal, transmite Mediafax.Într-o postare pe Twitter, "Miki"…

- Mai mulți protestatari au intrat, în timpul paradei de 1 Mai din Paris, într-un spital, provocând indignarea autoritaților franceze, dar circumstanțele incidentului ramân neclare, martorii relativizând violența scenei, relateaza AFP. Astfel, s-a lansat la nivel național…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj in care arata ca Romania este alaturi de Franta in contextul incendiului de la catedrala Notre-Dame. "Vesti sfasietoare vin de la Paris. Notre-Dame, un simbol istoric al culturii europene, este in flacari in aceasta seara. Romania este…