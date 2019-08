Asztalos(CNCD): Judetul de inmatriculare a autovehiculului nu este relevant pentru reducerea poluarii si aglomerarii, ci gradul de poluare al acestuia

Stiri pe aceeasi tema

- "Noi am avut plangeri la CNCD cu privire la impunerea unor taxe de acces pentru autovehicule in functie de judetul de inmatriculare a acestora. A fost celebra taxa de bariera la Mamaia, prin care accesul in statiune a autovehiculelor inmatriculate in alt judet decat Constanta era taxata. Aceasta…

- Vinieta Oxigen B este surpriza pregatita de Primaria Capitalei șoferilor din provincie. Aceștia ar putea fi nevoiți sa plateasca 10 lei pe zi pentru dreptul de a circula prin București. In același, timp mașinile care polueaza vor avea accesul interzis in centrul Capitalei.

- Calin Popescu Tariceanu anunta ca ALDE sustine initiativa primarului general al Capitalei de introducere a unei taxe de poluare pentru autoturismele care circula in Bucuresti fara sa fie inmatriculate in Capitala."Bravo, @GabrielaFirea! Primele masuri pt reducerea poluarii cauzate de masini!…

- Un copil de noua ani si tatal acestuia, in varsta de 48 de ani, au fost loviți de o masina, miercuri, pe o trecere de pietoni din orasul Targu-Jiu, judetul Gorj, transmite Mediafax.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Gorj, Miruna Prejbeanu, accidentul a fost produs de un sofer in varsta…

- Romania nu are o rețea 5G pusa la punct, dar un operator telecom ofera deja abonamente de internet 5G in trei orașe din țara, scrie Playtech. Vodafone este primul operator care lanseaza abonamente 5G in București, Cluj-Napoca și Mamaia. Astfel, compania extinde acoperirea rețelei in Cluj-Napoca și Mamaia…

- Primaria Capitalei anunța ca miercuri, in jurul orei 14.00, a avut loc un incendiu la un tramvai pe linia 19 in urma caruia nu au fost inregistrate victime, insa conducerea STB a dispus constituirea de urgența a unei anchete pentru a fi stabilite cauzele, potrivit mediafax.Citește și: Liviu…

- Primaria Capitalei risca sa intre in incapacitate de plata, a declarat, miercuri, deputatul Nicusor Dan, care a precizat ca diferenta intre cheltuielile si veniturile Primariei este de trei miliarde de lei. "Noutatea e că avem execuţia bugetară pe 2018 şi concluzia este că,…