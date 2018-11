Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de astronomi din Australia sustine ca a descoperit ceea ce ar putea fi cea mai veche stea din Univers, cu o compozitie alcatuita aproape in totalitate din materiale formate in urma Big Bang.

- O echipa de astronomi din Australia sustine ca a descoperit ceea ce ar putea fi cea mai veche stea din Univers, cu o compozitie alcatuita aproape in totalitate din materiale formate in urma Big Bang, conform concluziilor studiului publicat luni.

- O echipa de astronomi din Australia sustine ca a descoperit ceea ce ar putea fi cea mai veche stea din Univers, cu o compozitie alcatuita aproape in totalitate din materiale formate in urma Big Bang, conform concluziilor studiului publicat luni, citat de Xinhua. Situata in aceeasi regiune…

- Haloul galactic care inconjoara Calea Lactee este alcatuit in principal din stele ce provin din coliziunea sa, petrecuta in urma cu 10 miliarde de ani, cu o galaxie care era de 600 de milioane de ori mai masiva decat Soarele, au anuntat miercuri oamenii de stiinta, informeaza AFP. Astronomii incearca…

- Daca privesti emisfera sudica noaptea, cand cerul este senin, poti observa doi nori luminosi din Calea Lactee. Acesti nori de stele sunt de fapt galaxii satelit ale Caii Lactee, numiti Marele Nor al lui Magellan si Micul Nor al lui Magellan....

- Folosind telescopul spatial al NASA si ESA si date mai vechi ale telescopului spatial Kepler, doi astronomi au gasit primele dovezi clare ale existentei unei luni in afara Sistemului Solar. Datele indica o exoluna de dimensiunea lui Neptun care...

- Specialistii de la Observatorul astronomic din Galati au identificat cinci stele variabile, descoperirea reprezentand o premiera nationala si fiind facuta in urma reanalizarii bazei de date a Observatorului, din perioada octombrie 2016 – ianuarie 2017.

- O echipa de cercetatori de la Institute for Computational Cosmology de la Universitatea Durham si de la Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics a gasit dovezi conform carora unele dintre cele mai indepartate galaxii care orbiteaza Calea Lactee...