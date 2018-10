Astazi: Stiinta Explorari vs. VCM Piatra Neamt se disputa in Sala “Lascar Pana”

Stiri pe aceeasi tema

- Stiinta Explorari a castigat partida (eliminatorie) jucata azi in faza I (optimi de finala) a Cupei Romaniei si s-a calificat in Final Four, deoarece adversarul din faza II-a, Tricolorul LMV Ploiesti, s-a retras din campionat. VCM Piatra Neamt – Stiinta Explorari Baia Mare 0-3 (-17, -27, -21) Piatra…

- Miercuri, 17 octombrie, se vor juca patru meciuri din faza I (optimi de finala) a Cupei Romaniei la volei masculin, sezonul 2018-2019- – VCM Piatra Neamț – Știința Explorari (ora 16) – (1); – CSM București – SCMU Craiova (ora 17) – (2); – CSM Campia Turzii – Dinamo București (ora 18) – (3); – […] The…

- In acest weekend incepe sezonul 2018-2019 al Diviziei A1 de volei masculin, cu 11 echipe la start, dupa ce campioana Tricolorul LMV Ploiesti s-a retras din campionat. In runda inaugurala, Stiinta Explorari intalneste, in deplasare, pe VM Zalau, una dintre candidatele la titlu in acest sezon. Meciul…

- Din cele 20 de noi aparitii in Liga 3, in acest sezon, nu mai putin de 14 cluburi reprezinta orase de traditie in fotbalul romanesc sau sunt continuatoarele unor cluburi care au fost si in Liga 1. Revine traditia Brasov, Hunedoara, Baia Mare, Craiova, Bistrita, Buzau, Targu Mures, Bacau, Piatra Neamt.…

- Pe 28 septembrie 2018, intre orele 19.00 - 23.00, publicul din Barlad este invitat sa participe la Noaptea Cercetatorilor Europeni. Anul acesta, echipa de la observatorul astronomic va organiza in premiera acest eveniment in parcul din centrul orasului, pe platoul din fata teatrului „Victor Ion Popa”,…

- Stiinta Explorari va participa la trei turnee de pregatire inaintea startului campionatului. Sala polivalenta Lascar Pana va gazdui in zilele de 7 si 8 septembrie editia 2018 a Cupei Explorari, la care vor mai fi prezente echipele RC Kecskemet (Ungaria) si CSM Campia Turzii. In perioada 14-16 septembrie,…

- Mii de persoane participa la protestele antiguvernamentale aflate in desfasurare sambata seara in marile orase din tara. Oamenii au ielit in strada in Sibiu, Cluj, Timisoara, Iasi, Brasov si Baia Mare. Proteste cu participare mai redusa sunt in desfasurare si in alte orase din tara cum ar fi Bistrita,…