- Masurile propuse de proiectul de OUG privind taxarea activelor sectorului bancar in functie de amplitudinea deviatiei mediei trimestriale a indicelui ROBOR fata de pragul de 1,5% va genera efecte puternic negative in economie, considera Asociatia Analistilor Financiar Bancari din Romania (AAFBR).

- Presedintele PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat, vineri, ca ”pentru ciuma rosie, infrastructura tarii nu reprezinta interes decat in functie de spaga pe care o pot incasa”, dupa ce Darius Valcova afirmat ca e mai avantajos ca unele proiecte sa fie facute in parteneriat-public privat in Romania.

- Reprezentantii Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania - AOAR au anuntat, luni, ca isi mentin neschimbata pozitia cu privire la efectele negative inregistrate in economie in urma adoptarii unor masuri administrative discretionare, de natura populista, precum cresterea sau inghetarea de salarii.

- Guvernul va aproba reducerea TVA la 5% in domeniul turismului, pentru cazare, servicii de restaurant si catering, dar si pentru utilizarea facilitatilor sportive, parcurilor de distractii si recreative, a declarat premierul Viorica Dancila. "Turismul românesc este un domeniu dinamic şi cu…

- Viorica Dancila a anunțat astazi ca Romania ca acea cea mai redusa cota de TVA la turism din Uniunea Europeana. Prim-ministrul a declarat ca aceasta masura a fost luata pentru a sprijini turismul in Romania și a specificat inca o data rezultatele bune inregistrate in urma acordarii voucherelor de…

- Salariul minim brut va crește, de la 1 ianuarie, cu 150 de lei, anunța ministrul Muncii. Aceasta va fi a 16-a majorare, în ultimii 10 ani, a salariului mimin, care este încasat, potrivit datelor oficiale, de peste 1,3 milioane de persoane, majoritatea din mediul privat, mai ales muncitori…