Asigurare locuință. Cât te costă și ce se va întâmplă cu polițele Numarul politelor active de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) a crescut in ianuarie cu 0,9%, ajungand la 1.702.876, comparativ cu 1.687.596 de polite PAD active la 31 ianuarie 2018, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite acest tip de asigurari. La 31 decembrie 2018 erau active 1.704.634 de polite. Potrivit PAID, la sfarsitul lunii ianuarie 75,1% dintre politele active la nivel national erau incheiate in mediul urban si 24,9% in mediul rural, iar, in functie de tipul de locuinta, 93,6% din politele PAD vizeaza locuintele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La primul test electoral și-au exprimat opțiunile aproape 60.000 de votanți. In saptamana care a trecut participarea a fost la jumatate (29.992 voturi exprimate). Diferența consta, cel mai probabil, in descurajarea rețelelor de susținatori activate de Gabriela Firea și Klaus Iohannis, in București,…

- Numarul politelor active de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) a crescut in decembrie 2018 cu 0,69%, ajungand la 1.704.634 milioane, comparativ cu 1.693.006 de polite PAD active la 31 decembrie 2017, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea…

- La 31 decembrie 2016 erau active 1.703.047 polite. Potrivit PAID, la sfarsitul lunii decembrie a anului trecut 75,1% dintre politele active la nivel national erau incheiate in mediul urban si 24,9% in mediul rural, iar, in functie de tipul de locuinta, 93,5% din politele PAD vizeaza locuintele de…

- ROMANIA - RUSIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR. Nationala de handbal feminin a Romaniei s-a calificat, dupa opt ani, in semifinalele Campionatului European din Franta, de pe locul al doilea in grupa a II-a, si va intalni campioana olimpica Rusia, vineri, la Paris. In cealalta semifinala se vor duela…

- Se împlinesc 100 de ani (1918), de când regele Ferdinand I (1914-1927) emitea Decretul-lege de unire a Transilvaniei cu vechea Românie si Decretul-lege de organizare provizorie a Transilvaniei, potrivit caruia serviciile publice ramâneau sub conducerea Consiliului Dirigent,…

- Administrația Naționala de Meterologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru sambata, 8 decembrie, odata cu mai multe atentionari nowcasting cod galben de ceata densa, valabile in Bucuresti si in alte 13 judete din sudul si estul tarii, pe durata urmatoarelor ore. Astfel, potrivit meteorologilor, vremea…

- Intrata in Marele Razboi in august 1916, alaturi de Antanta (Franța, Anglia și Rusia) care fagaduise realizarea idealului romanesc de unitate naționala, macar in ceea ce privește teritoriile aflate sub stapanire austro- ungara (Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș, Bucovina), Romania, copleșita numeric…