- Ana Morodan l-a accidentat pe colegul sau de emisiune, Oase, in timpul competiției Asia Express. Contesa digitala, fara sa vrea, a trecut cu mașina peste piciorul acestuia, ranindu-l destul de grav. Ana Morodan și Adrian Teleșpan, partenerul sau de concurs, s-au intors in emisiunea Asia Express in locul…

- O noua cursa pentru ultima șansa, difuzata de Antena 1 in aceasta seara, de la 20:00, va pune in pericol soarta a trei echipe ramase in competiția celui mai dur reality-show, Asia Express - Drumul Elefantului.

- Ediție cu multe rasturnari de situație aseara, pe Antena 1, in Asia Express - Drumul Elefantului, reality-show ce s-a impus ca lider detasat de piata, pe toate categoriile de public. Seara a inceput cu o veste neașteptata din partea Ginei Pistol și un mesaj emoționant din partea cuplului Jojo-Paul Ipate,…

- Seara cu emoții pentru cele trei cupluri de vedete care au trecut marți, pe Antena 1, printr-o cursa tensionata, nevoite sa lupte pentru o ultima șansa de a ramane in competiția celui mai dur reality show, Asia Express- Drumul...

- Ana Morodan și-a dat frau liber imaginației in ediția de marți seara, Asia Express. Concurentii au fost nevoiți sa sparga 50 de nuci de cocos lovindu-le de o piatra si apoi sa le dea pe o razatoare. „Am spart cateva nuci, spectacol de lapte de cosos. Existau niște mese cu o razatoare", a spus George…

- Luni seara, pe Antena 1, concurenții Asia Express au parcurs ultima etapa din Sri Lanka. In urma unei probe fizice, Cosmin Seleși s-a accidentat și nu a mai putut sa continue cursa, iar la final, imunitatea a fost caștigata de Ana Morodan și Teleșpan, care și-au asigurat locul in prima etapa din India.

- Cursa prin Sri Lanka a continuat aseara, pe Antena 1, cu alte trei probe de foc, in care concurenții sezonului 2 Asia Express s-au intrecut intr-un traseu de 146 de kilometri pentru a-și pastra locul in competiție.

- Asia Express”, cel mai dur reality-show care revine la Antena 1 duminica, 10 februarie, de la ora 20.00 a fost o cursa infernala pentru cele 9 perechi de vedete care au intrat in competiție. Drumul prin Sri Lanka și India i-a epuizat nu doar psihic, ci și fizic, motiv pentru care mulți dintre ei s-au…