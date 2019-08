ASF: Peste jumatate dintre consumatorii care au sunat la Call-Center-ul Autoritatii au avut probleme legate de piata de asigurari

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia pentru Apararea Drepturilor si Intereselor Consumatorilor – APCONS, felicita decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara de a sanctiona societatile City Insurance si Euroins cu avertisment, dar atrage public atentia ca aceste sanctiuni trebuie continuate, inasprite si

- Asociatia pentru Apararea Drepturilor si Intereselor Consumatorilor – APCONS, felicita decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara de a sanctiona societatile City Insurance si Euroins cu avertisment, dar atragem public atentia ca aceste sanctiuni trebuie continuate, inasprite si aplicate tuturor…

- Saptamana trecuta, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a sanctionat cu avertisment scris, in urma unor controale, doua companii de asigurari, respectiv City Insurance si Euroins Romania. Cele doua companii se identifica efectiv insa cu piata...

- Piata asigurarilor din Romania se afla in prezent in echilibru, pe parcursul ultimilor doi ani piata asigurarilor de sanatate inregistrand o crestere semnificativa, potrivit presedintelui Autoritatii de Supraveghere Financiara, Leonardo Badea. "As spune ca in acest moment piata asigurarilor…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 2,21 miliarde de lei, la 31 mai 2019, in crestere cu 18,1% comparativ cu nivelul de la 31 mai 2018, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul activelor,…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 53,41 miliarde de lei, la 31 mai 2019, in crestere cu 24,18% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).Titlurile de stat detin cea mai mare…

- Valoarea totala a primelor de asigurare subscrise pentru asigurarile RCA in primele trei luni ale anului 2019 a atins valoarea de aproximativ 970 de milioane lei, in crestere cu circa 4,65% comparativ cu primul trimestru al anului precedent, potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii de Supraveghere…

- Numarul de contracte RCA a crescut cu 5% in primul trimestru din 2019, la 5,78 milioane, conform datelor preliminare, iar pe total piata valoarea primelor brute subscrise a urcat in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut cu aproximativ 7%, la 2,72 miliarde lei, a declarat, marti, vicepresedintele…