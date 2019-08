Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a lansat astazi 14 august 2019, pe www.asfromania.ro, proiectul FinTech Hub prin intermediul caruia a fost creat cadrul instituțional pentru dialog cu societațile ce dezvolta soluții FinTech (inovație tehnologica in domeniul serviciilor financiare) ...

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a lansat proiectul FinTech Hub prin intermediul caruia a fost creat cadrul instituțional pentru dialog cu societațile ce dezvolta soluții FinTech (inovație tehnologica in domeniul serviciilor financiare) ce pot fi aplicate pe oricare dintre piețele reglementate…

- Saptamana trecuta, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a sanctionat cu avertisment scris, in urma unor controale, doua companii de asigurari, respectiv City Insurance si Euroins Romania. Cele doua companii se identifica efectiv insa cu piata...

- Ieri dupa amiaza a fost postat pe portalul Bursa de valori Bucuresti anuntul cu privire la reinnoirea autorizatiei de mediu pentru Sectia Terminal Midia de catre OMV Petrom. Anuntul a fost facut public "in conformitate cu Legea nr. 24 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat in aceasta saptamana un amplu raport cu privire la piața asigurarilor RCA pentru primele trei luni ale anului. Datele oficiale ale ASF arata ca prima medie anualizata a unei polițe RCA a crescut cu circa 3%, de la 589 la 609 lei. Totuși, valoarea…

- Piata asigurarilor auto obligatorii RCA a ramas la un grad de concentrare crescut, in conditiile in care primii doi jucatori, City Insurance si Euroins, controleaza impreuna 69,29% din aceasta zona, estimata la 970 milioane lei (205 milioane euro), potrivit datelor publicate, miercuri, de Autoritatea…

- Piata asigurarilor auto obligatorii RCA a ramas la un grad de concentrare crescut, in conditiile in care primii doi jucatori, City Insurance si Euroins, controleaza impreuna 69,29% din aceasta zona, estimata la 970 milioane lei (205 milioane euro), potrivit datelor publicate, miercuri, de Autoritatea…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) planuieste introducerea cursurilor de educatie financiara in curricula scolara incepand cu clasele primare, avand in vedere ca debutul precoce al educatiei financiare joaca un rol important in creionarea viitorului consumator al produselor financiare,…