Stiri pe aceeasi tema

- A ajuns in celebrul Catalog de Arta Moderna Contemporana lansat la Milano, a caștigat cu unanimitate de voturi Marele Premiu la Concursul de arta Giovanarte 2018 la secțiunea fotografie din peste 40... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unui scuterist din Turda a avut loc intr-o curba de pe Calea Turzii . Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In urma contestațiilor depuse dupa afișarea rezultatelor la examenul de Bacalaureat din acest an, inca un elev din Turda a obținut media 10.00 la Bac-ul din acest an! Este vorba despre Paul Oneț, de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un polițist turdean, agentul Vasile Turean, a lovit o femeie de 78 de ani, cu o autospeciala a Poliției și a parasit locul accidentului, nedandu-și seama ca a lovit-o cu spatele maținii, in timp ce... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La data de 27 iunie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale Cluj – Compartimentul Urmariri au identificat si retinut un barbat de 41 de ani, din municipiul Turda, judetul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In aceasta dimineața a debutat la Turda o noua ediție a festivalului de teatru pentru elevi – Alter Ego organizat anual de Școala Teodor Murașanu. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Gelozia – benefica sau toxica? Va așteptam sa aflam impreuna raspunsul la aceasta intrebare, JOI, 23 MAI, ORA 19:00 la noua PREMIERA a teatrului nostru, GELOZIE, MON AMOUR dupa Tudor Popescu,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!