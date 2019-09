Stiri pe aceeasi tema

- Rebelii hutti din Yemen au amenintat luni sa lanseze noi atacuri impotriva Arabiei Saudite, dupa ce au revendicat atacuri devastatoare sambata impotriva unor instalatii petroliere saudite, relateaza AFP potrivit news.ro”Noi avem bratul lung si el poate ajunge oriunde, oricand”, a a declarat…

- Armamentul folosit in dublul atac vizand instalatii petroliere in Arabia Saudita este de provenienta iraniana, a acuzat luni un purtator de cuvant al coalitiei care lupta in Yemen impotriva rebelilor huthi, care au revendicat aceste atacuri, relateaza AFP.

- Un oficial american de rang înalt a declarat duminica, în urma atacurilor cu drone de sâmbata împotriva unor rafinarii din Arabia Saudita, ca „nu exista dovezi ca atacurile vin din Yemen” și ca acestea au fost lansate, cel mai probabil, din Iran sau Irak, scrie Mediafax,…

- Arabia Saudita a interceptat joi o drona a rebelilor yemeniti care viza un oras din sudul regatului, a anuntat coalitia militara condusa de Riad, relateaza AFP potrivit Agerpres. ''Drona indreptata impotriva unor civili din orasul Khamis Mechait a fost interceptata si distrusa'', a declarat…

- Coalitia condusa de Arabia Saudita care lupta in Yemen a afirmat ca a dejucat luni un atac cu un vas capcana al rebelilor houthi sprijiniti de Iran contra unei nave comerciale in Marea Rosie, relateaza AFP. "Fortele navale ale coalitiei au putut contracara un atac al militiilor houthi,…

- Arabia Saudita a interceptat miercuri o noua drona lansata de rebelii houthi, a anuntat un purtator de cuvant al coalitiei care intervine militar in Yemen, transmite AFP. Drona a fost lansata din regiunea Hodeida, in sud-vestul Yemenului, si a fost interceptata "inainte sa intre in spatiul…