Armament destinat mercenarilor din Donbass, confiscat în Italia Fortele speciale ale politiei italiene au capturat un important arsenal de arme de la reprezentantii organizatiilor de dreapta in timpul unei operatiuni efectuate in mai multe orase din nordul tarii, se arata in comunicatul politiei din Torino, citat de RIA Novosti. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O familie de romani din Villarbasse, de langa Torino, trece prin momente cumplite. Fetița de doi ani a murit dupa ce a fost lovita cu mașina de mama ei. Teribila intamplare a avut loc ieri. Mama s-a urcat la volan și a dat cu spatele. Micuța a scapat din mana bunicii și a fugit exact in calea mașinii.…

- Paul Pogba ar vrea sa revina la Juventus decat sa se transfere la Real Madrid, in cazul in care va pleca de la Manchester United in aceasta vara, susțin cei de la Sky din Italia. Campioana din Peninsula este și ea interesata sa il aduca inapoi, la Torino, pe jucatorul francez in varsta de 26 de ani,…

- IKEA South East Europe anunța ca noul CEO al companiei la nivel de regiune este Sara Del Fabbro. Sara Del Fabbro este parte din familia IKEA de multă vreme. Începând cu 1999, în magazinul din Bologna și Service Office unde a deținut mai multe roluri la nivel de senior.…

- Neculai Iliescu, un barbat roman in varsta de 55 de ani, a primit o condamnare in urma cu doi ani, dar a crezut ca daca a fugit in tot acest timp de autoritațile din Italia, acestea au „uitat” de el. Un barbat roman in varsta de 55 de ani a fost oprit și arestat pe aeroportul din Catania, inainte de…

- CUMPLIT… Gest ingrozitor al unui tanar din suburbia Brodoc a municipiului Vaslui: individul a ajuns pe mainile Politiei dupa ce si-a violat propria bunica. Fapta este cu atat mai de neinteles, cu cat femeia a fost cea care l-a crescut de mic, dupa ce mama agresorului a plecat la munca in Italia. “Batrana…

- Romania participa, pentru al unsprezecelea an consecutiv, cu un stand national, la Salonul International de Carte de la Torino, 18 evenimente fiind organizate de Institutul Cultural Roman, in cadrul celei mai importante manifestari de profil din Italia, desfasurata in perioada 9-13 mai. Potrivit unui…

- Pentru prima data in Italia o operațiune a Poliției a fost incheiata cu ajutorul unui agent sub acoperire strain. S-a intamplat la Torino, iar agentul sub acoperire este un polițist roman, transmite corespondentul Digi24 in Italia.Romania are polițiști bine pregatiți, scriu ziarele. Ancheta…

- Descoperirea falsurilor a fost facuta miercuri, 17 aprilie, in jurul orei 7.00, cand la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-a prezentat cetațeanul bulgar K.R. in varsta de 45 de ani, la volanul unei autoutilitare marca Renault Master, inmatriculata in Bulgaria. Soferul transporta, conform…