Aripa Dragnea din PSD, reacţie dură după moţiunea de cenzură ”Mulți analiști spun ca PSD se afla in moarte clinica. Intr-o situație disperata. Lovit din toate parțile, strivit de grupuri de interese externe, tradat din interior. Eu spun ca absolut toți greșesc! PSD știe sa se regrupeze, sa faca opoziție in adevaratul sens al cuvantului, sa-și stanga forțele. Și cred ca in doar cateva saptamani de guvernare liberalo-userista oamenii ne vor regreta enorm. Enorm!” a scris Codrin Ștefanescu pe Facebook. Cu citeva ore inainte, cel mai apropiat lider PSD de Liviu Dragnea, postase pe Facebook :"Klaus vrea un guvern de tranzitie. Unul care sa taie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

