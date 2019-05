Ariana Grande e pe butuci Vedeta pop a anuntat ca este “mai mult decat devastata”, dupa ce a trebuit sa anuleze, miercuri, doua concerte din cauza starii sale de sanatate. Ariana urma sa sustina spectacole in statul sau natal – Florida –insa medicii au convins-o sa renunte. “Tampa si Orlando, m-am trezit azi incredibil de bolnava, am alergat la doctor […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ariana Grande a declarat ca este "mai mult decat devastata", dupa ce a trebuit sa anuleze doua concerte din cauza starii sale de sanatate, informeaza Press Association. Vedeta pop urma sa concerteze marti si miercuri in statul sau natal, Florida, insa a renuntat la solicitarea medicului.…

- Un criminal in serie american a fost executat joi in Florida, la 35 de ani dupa ce a violat si ucis cel putin opt tinere in regiunea Tampa, potrivit AFP preluata de Agerpres. Robert Long, zis si 'Bobby', in varsta de 65 de ani, a primit injectia letala in inchisoarea statului Florida, la Rainford,…

- Dispozitivele pliabile sunt cel mai nou trend in materie de gadget-uri si mobile, iar cei de la Lenovo au decis sa exploreze si ei aceasta noua tehnologie. In timpul conferintei Lenovo Accelerate din Orlando, Florida, compania chineza a oferit celor prezenti o privire la cel mai nou gadget al sau: un…

- Ariana Grande a fost diagnosticata cu sindromului de stres posttraumatic (PTSD) dupa atacul terorist din Manchester, Marea Britanie, care a avut loc pe 22 mai 2017, in timpul unui concert de-al sau. Vedeta a postat pe Instagram Stories mai multe tomografii care ilustreaza un creier sanatos si unul afectat…

- O aeronava Boeing 737 Max 8 a efectuat o aterizare de urgenta marti in Florida, transmite CNN, informeaza Mediafax.Citește și: Toate mașinile noi din Uniunea Europeana vor avea limitatoare de viteza La bordul aeronavei companiei Southwest nu se aflau pasageri, avionul fiind transportat…

- Geir Helgemo, numarul 1 mondial la bridge, a fost suspendat un an dupa ce a fost depistat pozitiv cu testosteron, la un control antidoping efectuat in septembrie 2018, informeaza lequipe.fr, informeaza News.ro.Citește și: Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer a fost eliminata de la Dubai…

- Geir Helgemo, numarul 1 mondial la bridge, a fost suspendat un an dupa ce a fost depistat pozitiv cu testosteron, la un control antidoping efectuat în septembrie 2018, informeaza lequipe.fr, conform News.ro.Helgemo, 49 de ani, este nascut în Norvegia, dar reprezinta Principatul Monaco…