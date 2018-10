Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile turce au retinut 33 de militari si alte sase persoane suspectate ca ar avea legaturi cu reteaua condusa de predicatorul stabilit in SUA, Fethullah Gulen, despre care Ankara sustine ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat din 2016, conform agentiei de

- Autoritațile din Portugalia, Spania și Franța au decis sa accepte preluarea migranților salvați din Marea Mediterana de catre nava umanitara Aquarius, dupa refuzul categoric al Guvernului italian, relateaza Reuters preluata de mediafax. Nava umanitara Aquarius are la bord 58 de migranți, dintre…

- Autoritatile turce au arestat 56 de persoane, dintre care 48 de soldati, pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen, aflat in SUA si pe care Ankara il acuza ca a orchestrat tentativa de puci esuata din 2016 impotriva presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza luni cotidianul Hurriyet,…

- UPDATE – Cele doua persoane ucise in atacul cu cutit comis joi dimineata in orasul Trappes, langa Paris, erau mama si sora agresorului, a anuntat o sursa din Ministerul de Interne francez, relateaza Reuters, AFP si dpa. Cea de-a treia victima, care a fost ranita in atac si spitalizata in stare grava,…

- Forțele de securitate egiptene au ucis cinci militanți islamiști in provincia Qalyubiya, la nord de Cairo, despre care se crede ca planuiau operațiuni teroriste menite sa destabilizeze țara, a declarat Ministerul de Interne intr-un comunicat, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Militanții…

- Autoritatile turce au incarcerat un cetatean german pe care l-au acuzat ca face 'propaganda terorista' pe retelele de socializare online, transmite AFP, care citeaza agentia de presa turca DHA. Barbatul fusese retinut miercuri in provincia Hatay (sudul Turciei) de catre politia antiterorista…

- Trei cetateni francezi suspectati de colaborare cu organizatia separatista Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) au fost arestati de autoritatile din Turcia, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, conform mediafax.ro In total, autoritatile turce au arestat preventiv 16 suspecti, inclusiv…