- La mormantul Ionelei Prodan a venit și Laurențiu Reghecampf Junior, zis și „Bebeto”. Micuțul i-a fost alaturi Anamariei Prodan in aceasta zi grea și incarcata de emoție, iar impresara l-a ținut strans in brațe, pe fiul sau.

- Anamaria Prodan a dezvaluit ca nici inainte de Revolutie nu putea sa numere toti banii pe care-i avea familia ei. Mama sa, artista de muzica populara Ionela Prodan, venea cu sacose pline de dolari de la concertele din strainatate. Laurentiu Reghecampf, ADEVARUL despre casnicia cu Anamaria…

- Laurențiu Reghecampf a recunoscut ca sotia sa are ultimul cuvant. "Daca femeia, intr-o familie, mama, in cazul nostru, Ana, nu este fericita, nici noi nu prea suntem, ca mai ales ca ea are un dar incredibil. Daca vrea sa nu fie placuta, s-a terminat. Cand ma enerveaza Ana, ii spun. Si ea mai…

- Anamaria Prodan are toate motivele sa fie o mama fericita si implinita. Are doua fete care si-au urmat visurile si care muncesc pentru carierele lor, iar micutul Bebeto este un baietel extrem de frumos si de simpatic.

- Anamaria Prodan a dezvaluit unde locuiește bona Nuți, cea care lucreaza de foarte mulți ani pentru familia sa. Elena Fulgeanu, alias Nuți, este unul dintre oamenii de incredere ai impresarei Anamaria Prodan. Desi femeia a demisionat in 2010, Anamaria Prodan a convins-o sa se intoarca repede acasa.…

- Anamariei Prodan ii place luxul si acest lucru se vede si din multitudinea de pantofi, sandale si adidasi pe care le are. Opulenta in dressing-ul impresarei Anamaria Prodan. Vedeta le-a aratat internautilor cate pereche de incaltaminte are. Dressing-ul acesteia este ticsit cu pantofi, sandale, adidasi…

- Anamaria Prodan le-a atras imediat atenția fanilor sai cu o fotografie. Aceștia i-au atras imediat atenția asupra unui detaliu. In cea mai recenta fotografie pe care a postat-o pe rețelele de socializare, Anamaria Prodan apare cu un accesoriu inedit pe cap: o eșarfa infașurata asemenea unui turban.…