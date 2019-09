Lansare editoriala de exceptie, la Constanta: Poemele lui Publius Ovidius Naso, in traducere bilingva romano-latina

Nascut in Sulmona Italia , in anul 43 inainte de Cristos, Ovidiu avea sa devina, printr un nefericit destin, simbolul Constantei, fiind trimis in exil la Tomis, pe cand avea…