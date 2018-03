Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 84, potrivit unui comunicat al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente…

- Avion prabusit . Cel putin 32 de oameni au murit. O defectiune tehnica, posibila cauza a prabusirii Avion militar al Rusiei, prabușit in Siria. 32 de oameni au murit. Un avion militar al Rusiei s-a prabușit in Siria, in timpul procedurii de aterizare la baza aeriana din Khmeimim. Toți cei 26 de pasageri…

- Comisia Europeana va decide maine daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane, afirma surse europene citate de agentia ANSA.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca au fost confirmate alte doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 61 de ani si de o femeie de 58 de ani. De la inceputul sezonului sunt raportate 73 de decese.

- Capitanul formatiei Fiorentina, Davide Astori, a incetat din viata sambata noapte la Udine, unde se afla cu echipa pentru un meci cu formația locala, din Serie A. Clubul viola a pastrat discretia in privinta tragicului eveniment, dar presa italiana a descoperit motivul mortii: stop cardio-respirator.…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a informat ca numarul persoanelor moarte de gripa in Romania a crescut la 73.Ultima persoana care a decedat din cauza acestei boli este o femeie de 58 de ani din judetul Hunedoara, care avea conditii medicale preexistente si nu era…

- Cel putin cinci persoane au murit in nord-estul Statelor Unite vineri, unde vantul a batut cu 129 de kilometri pe ora, iar strazile din Boston au fost inundate din cauza furtunii, afectand zborurile si serviciile de transport feroviar, relateaza Reuters.

- Numarul de decese datorate gripei crește vertiginos. De la inceputul anului pana astazi 71 de romani și-au pierdut viața pe fondul agravarii starii precare de sanatate din cauza virusului gripal. Niciuna din aceste persoane nu era vaccinata! In paralele, in Romania acționeaza și gripa porcina și cea…

- Sfarsit cumplit pentru femeie de 52 de ani. A murit arsa de vie in propriul pat din cauza unei tigari. Locuia intr-un apartament din statiunea Sarata Monteoru impreuna cu mama ei de 73 de ani.

- Doua treimi dintre romani declara ca prefera sa sustina o cauza aleasa de sarbatorit in loc sa cumpere un cadou, potrivit unui studiu transmis vineri AGERPRES. Chestionarul este cuprins in cadrul sondajului "Cum doneaza romanii?" realizat de Questia Group pentru World Vision in luna ianuarie a acestui…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a confirmat, joi, un alt deces din cauza virusului gripal, fiind vorba despre o femeie in varsta de 76 de ani din judetul Cluj, nevaccinata antigripal. Numarul total de decese a ajuns astfel la 69.

- O femeie a murit in conditii inca neelucidate iar concubinul ei declara ca ea ar fi avut gripa si ca nu s-a tratat. Victima se numeste Livia Radasanu (45 de ani), din comuna Todiresti si locuia fara forme legale in satul Mihoveni din comuna scheia. Livia Radasanu era cunoscuta ca fiind consumatoare…

- Un tribunal din orasul Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, transmite AFP, preluata de Agerpres.…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat ca alte trei femei, in varsta de 44, 69 si respectiv 82 de ani, si-au pierdut viata din cauza virusului gripal. Ele aveau si alte probleme de sanatate, nefiind vaccinate antigripal. Numarul total de decese a ajuns astfel la 60.

- O femeie din județul Ialomița a murit din cauza gerului napraznic. Femeia din localitatea Adancata a cazut in drum nu se știe cu exactitate cand. Atunci cand a fost gasita, batrana era inghețata bocna.

- Valul de ger siberian care a lovit continentul european a facut victime in mai multe țari și se așteapta ca bilanțul sa continue sa creasca in condițiile in care apogeul va fi atins in cursul zilei de marți și temperaturile deosebit de scazute vor fi inregistrate și

- O femeie de 83 de ani din comuna ialomiteana Adancata a murit, marti, la spital, dupa ce a fost gasita pe strada, acoperita cu zapada. Necropsia urmeaza sa stabileasca daca decesul a survenit din cauza frigului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, luni, ca alte trei persoane si-au pierdut viata din cauza virusului gripal, fiind vorba despre doi barbati de 75 si 79 de ani si o femeie de 49 de ani, nevaccinati, care aveau si alte probleme de sanatate. Numarul total a ajuns la 57. …

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 54, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata antigripal. Este vorba despre o femeie…

- Din nefericire, continua sa apara vesti rele despre romani rapusi de virusul gripal. Vineri s-a anuntat oficial, pe site-ul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, faptul ca sunt doua noi decese confirmate cu virus gripal, ceea ce face ca numarul persoanelor care si-au…

- Alte cinci noi decese din cauza gripei au fost confirmate, miercuri, numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand astfel la 45. Patru dintre pacienti sunt din judetele Caras-Severin si Suceava.

- Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in cazul femeii in varsta de 61 de ani, din judetul Bihor, a fost confirmat virusul gripal tip A. Ea avea si alte afectiuni si nu era vaccinata antigripal. Barbatul de 84 de ani era din judetul Salaj,…

- Un barbat de 37 de ani a murit, sambata dimineata, din cauza vitezei ametitoare cu care conducea masina, un autoturism Volkswagen CC. Barbatul, care era singur in masina, nu a mai putut controla vehiculul si a intrat intr un stalp. Masina s a facut praf, iar soferul a murit pe loc, scrie tribuna.ro.Martorii…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in tara noastra a ajuns la 29, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele trei persoane decedate din cauza virusului gripal sunt doi barbati din judetul…

- Aproape 60% dintre soferii europeni vad un viitor pozitiv pentru motoarele pe benzina si diesel, potrivit unui nou studiu Mazda. Proiectul Mazda Driver Project, realizat impreuna cu Ipsos MORI, a chestionat 11.008 de persoane din principalele piete...

- Patru noi decese de gripa anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virsul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi, scrie Digi24.ro.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca, luni, au fost inregistrate alte doua decese provocate de gripa, dupa ce o femeie de 63 de ani si un barbat de 48 de ani au murit din aceasta cauza, numarul total de decese ajungand la 21. Luni a mai murit un barbat de 67 de ani din Bihor.

- De la inceputul sezonului 2017-2018 au fost inregistrate 16 decese confirmate cu virus gripal, din care 11 tip A, subtip (H1)pdm09 si 5 tip B, fata de 21 in sezonul precedent, din care 19 cu virus gripal tip A, subtip H3, 1 cu A(H1)pdm09 si 1 tip A, nesubtipat, potrivit Centrului National de Supraveghere…

- Doi barbati din judeul Mures, unul de 40 de ani si unul de 50 de ani, au murit saptamana trecuta, iar analizele de laborator au confirmat existenta virusului gripal AH1N1. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Mures au anuntat, miercuri, ca s-au confirmat doua decese din cauza gripei la doi…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei de la inceputul sezonului de raportare si pana pe data de 28 ianuarie a ajuns la opt, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. "De la inceputul sezonului 2017…

- Patru persoane, intre care doua femei, un barbat si o fetita de 4 ani, au decedat, in saptamana 22- 28 ianuarie 2018, din cauza virusului gripal, fiind inregistrate opt decese de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP).

- Medicii au anunțat ca inca patru persoane au murit din cauza gripei in ultima saptamana. Este vorba despre trei adulți, care aveau și alte probleme de sanatate, dar și o fetița de patru ani.

- Un elev in clasa a XII-a de la Colegiul Economic din Buzau s-a prezentat, la mijlocul lunii ianuarie a.c., la Spitalul Județean din oraș acuzand stari de rau și fiind foarte agitat. In ciuda eforturilor medicilor, tanarul a intrat in coma dupa cateva zile și, pe 21 ianuarie, a murit.…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii…

- Autorii acestui studiu, publicat de revista Climate, au trecut in revista trei scenarii, mergand de la o incalzire de +1,5°C la +3°C fata de era preindustriala. In cel mai oprimist scenariu, pagubele provocate de revarsari de cursuri de apa in Europa se vor dubla, la aproximativ 15 miliarde de euro…

- Un muncitor roman murit pe camp in Germania. Fermierul care l-a angajat e judecat pentru omor prin imprudenta din cauza condițiilor de munca oferite. Un nou proces a inceput vineri la Freiburg, in Germania, impotriva unui fermier german acuzat de omor prin imprudenta in cazul unui muncitor agricol roman…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Iasi, diagnosticat cu gripa, a murit, acesta fiind cel de-al patrulea deces inregistrat din cauza gripei in acest sezon, transmite corespondentul Mediafax.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) transmite ca vaccinarea impotriva bolilor transmisibile prevenibile este esențiala pentru protejarea sanatații populației. Jumatate din cele 38 de decese din cauza rujeolei din Romania au fost la copii cu varsta de sub 1 an, care nu puteau fi vaccinați.

- DNA cere instantei supreme redeschiderea unui dosar pe numele vicepremierului Paul Stanescu, care vizeaza fapte din 2010, dosarul fiind anchetat anterior de DNA Craiova si inchis in 2013. Potrivit site-ului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in data de 25 ianuarie urmeaza sa aiba loc primul termen,…

- Tom Petty a murit din cauza unei supradoze accidentale de medicamente, potrivit familiei regratatului artist. Autorul hit-ului ‘I Won’t Back Down’ a decedat in octombrie 2017, la varsta de 66 de ani. Intr-o declaratie oficiala, postata pe site-ul oficial al lui Tom Petty, familia spune, potrivit contactmusic.com:…

- Intemperiile generate de Furtuna Friederike, care a degajat rafale de vant de peste 200 de kilometri pe ora, au cauzat cel putin zece decese in Belgia, Olanda, Germania si Italia, si au fortat autoritatile sa suspende traficul feroviar si aerian in unele zone din aceste tari, informeaza agentia Dpa.

- Trei persoane au murit, joi, in Olanda, si o persoana in Belgia, din cauza vanturilor violente. Din cauza vremii, sute de zboruri au fost anulate si transporturile in cele doua tari, dar si in Germania, au fost afectate, relateaza presa internationala, Potrivit Reuters, in

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a identificat mutatiile unei gene care ar putea sta la originea unor cazuri de obezitate, reusita oferind posibilitatea obtinerii unui tratament in lupta cu aceasta epidemie mondiala, informeaza Science Daily.

- Furtuna Eleanor, cea de-a patra in acest anotimp care se abate asupra Europei occidentale, cu rafale de vant de pana la 160 de km/h, a provocat moartea unei persoane in Franta si a unui cuplu in Spania, si a creat numeroase alte probleme, informeaza AFP. Rafale de vant violente si averse…

- In aceasta noapte (miercuri spre joi – n.r.), in jurul orei 02.20, un apel primit prin intermediul numarului unic de urgența 112 anunța producerea unui incendiu in comuna Urechești. La fața locului s-au deplasat trei echipaje cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD din…

- Potrivit Departamentului Forestier si de Paza impotriva Incendiilor din California, conditiile meteorologice, cu vanturi care au slabit in intensitate si cresterea umiditatii, vin in ajutorul echipelor de interventie pentru a stinge flacarile.Mai mult de 8.000 de pompieri continua sa lupte…