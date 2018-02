Aproape 5 milioane de ţigări, confiscate de poliţiştii de frontieră în 2017 Potrivit bilantului pentru anul 2017 prezentat de catre reprezentantii Politiei de Frontiera, in anul 2017 au fost constatate 8.436 infractiuni si 8.155 contraventii. Cele mai multe infractiuni descoperite au vizat tentativa sau trecerea ilegala a frontierei (2.852 fapte), urmate de infractiunile de natura economico-financiara, inclusiv contrabanda cu bunuri (1.264 fapte) si braconajul piscicol (727 fapte). "Anul trecut, la frontiera cu Serbia au fost depistate cele mai multe fapte de natura penala, numarul acestora reprezentand 22,4% din numarul de infractiuni constatate la frontiera… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Produse contrafacute, confiscate la frontiera Arhiva Foto: radioconstanta.ro. Bunuri contrafacute în valoare de peste 260 de mii de lei au fost confiscate la punctele de frontiera din Giurgiu si Turnu Magurele. Potrivit unui comunicat al Politiei, este vorba despre 3.800 de articole…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Mehedinti au depistat doi cetateni romani, care comercializau 1.327 de pachete cu tigari de provenienta Serbia, fara documente legale.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita, impreuna cu inspectorii vamali, au descoperit 15.400 tigarete de provenienta R. Moldova, ascunse in locuri special...

- Politistii de frontiera romani au constatat, in 2017, un numar de 53 de infractiuni de natura economico-financiara si 1.211 infractiuni de contrabanda si frauda vamala, valoarea bunurilor confiscate fiind de 109,5 milioane lei. "Au fost depistate 253 de persoane in trecere sau tentativa de trecere ilegala…

- Politistii de frontiera au constatat, in 2017, aproape 16.600 de fapte ilegale, dintre care 8.436 de infractiuni si 8.155 de contraventii, potrivit bilantului Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, prezentat joi de seful institutiei, Ioan Buda. "Cele mai multe infractiuni descoperite…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: -…

- Potrivit Politiei de Frontiera, joi seara, in baza unor informatii, a fost facut un control amanuntit in vagoanele trenului accelerat 401, care circula pe relatia Chisinau-Bucuresti. In urma controlului, a fost descoperita in doua vagoane, in locuri special amenajate in instalatia de aer conditionat,…

- Politistii de frontiera mehedinteni si inspectorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Politiei de Frontiera Portile de Fier I au confiscat, in urma unei actiuni desfasurate pe linia combaterii traficului cu produse acizabile, 314 de pachete cu tigarete netimbrate.

- Polițiștii clujeni au retinut pentru 24 ore, doi tineri de 17, respectiv 20 de ani, ambii din Dej, pentru savârsirea infractiunilor de loviri si alte violente si tulburarea ordinii si linstii publice, fapte prevazute si pedepsite de Codul Penal. ”La data de 30.01.2018,…

- Polițiștii de frontiera din Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, la frontiera verde, peste 12.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana care urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere. Persoanele suspectate de contrabanda s-au ales cu dosar penal iar mașinile cu care transportau marfa,…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, la frontiera verde, pe comunicatii si in PTF, peste 12.000 pachete cu tigari de provenienta ucraineana care urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere, informeaza IGPF, intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES.…

- Politia din Blaj a desfașurat o actiune cu efective marite, joi, in municipiu, fiind legitimate 85 de persoane, verificate 67 de autovehicule si constatate trei infractiuni flagrante. 60 de persoane au fost sanctionate contraventional, amenzile fiind in valoare totala de 20.000 de lei. Politistii au…

- Polițiștii clujeni au retinut pentru 24 ore, doi tineri de 17, respectiv 20 de ani, ambii din Dej, pentru savârsirea infractiunilor de loviri si alte violente si tulburarea ordinii si linstii publice, fapte prevazute si pedepsite de Codul Penal. ”La data de 30.01.2018,…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: -…

- "In data de 26.01.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Turnu Magurele, s-au prezentat pentru efectuarea formalitaților de intrare in țara doi cetațeni romani , N.V., in varsta de 30 de ani și N.I.A., in varsta de 57 de ani, conducand doua automarfare aparținand unor firme de transport internațional.…

- A crezut ca scapa nevazut, dar nu i-a mers. Este vorba despre un moldovean de 37 de ani, care intentiona sa transporte ilegal in Romania 177.500 de tigarete, cu timbru de acciza R. Moldova. Ghinion, insa, barbatul a fost deconspirat de politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Stanca,…

- In Punctul de Trecere a Frontierei Albita, echipa comuna de control formata din politisti de frontiera si inspectori vamali a descoperit intr-un microbuz, ascunse intr-un colet, 80 de pachete cu tutun aromatizat pentru narghilea. In ziua de 25 ianuarie a.c., la Punctul de Trecere a Frontierei Albita…

- Polițiștii de frontiera suceveni au descoperit și confiscat, in urma unei acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigari, 4.000 de pachete de țigari, de proveniența ucraineana, ce urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. Doi cetațeni romani sunt cercetați de polițiștii de frontiera…

- Polițiștii de frontiera de la Sectorul PF Vișeu de Sus au descoperit și confiscat, 1.200 pachete țigari de proveniența ucraineana, care erau transportate cu un autoturism de catre doi barbați. Azi dimineața, la nivelul Sectorului PF Vișeu de Sus s-a declanșat o acțiune pe linia combaterii contrabandei…

- Polițiștii de frontiera satmarei au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetateni ucraineni, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare. Doi cetațeni ucraineni au incercat sa introduca in țara…

- Din cauza drumurilor inzapezite și intreruperii curentului electric pe partea ucraineana, ramane cu activitatea suspendata punctul de trecere Ceadir-Lunga - Maloiaroslaveț, la fel, se circula cu dificultate prin punctul de trecere Saiți-Lesnoe. - șase persoane au incalcat regimul zonei de frontiera…

- Anul trecut, politistii de frontiera suceveni au descoperit si confiscat 891.870 de pachete cu tigari de contrabanda, a caror valoare pe piata neagra de desfacere se ridica la suma de 9.344.100 de lei.

- Politistii de frontiera suceveni au confiscat anul trecut aproximativ 900.000 de pachete cu tigari, in valoare de peste 9,3 milioane de lei, de pe piata neagra, contrabanda cu produse din tutun reprezentand principala activitate infractionala la frontiera de nord a Romaniei, se arata intr-un comunicat…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera un autoturism marca Renault care figura in bazele de date ca fiind furat din Franța. In ziua de 08 ianuarie a.c., in jurul orei 23.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita-I.T.P.F. Iași, s-a…

- Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) anunța ca, de Boboteaza, oamenii legii au aplicat peste 7.300 de amenzi, în valoarea totala de 2,4 milioane de lei, organele de ordine constatând 660 de infracțiuni și alte 141 de ilegalitați la regimul rutier. „Peste 8.300 de…

- Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in Romania in ultimele 24 de ore pentru a petrece sarbatorile de Craciun pe stil vechi. Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in ultimele 24 de ore in Romania, prin punctele de trecere a frontierei de la Stanca si Radauti Prut, cei mai multi dintre acestia…

- Poliția de Frontiera a facut publice datele acumulate din ultimele 24 de ore, potrivit carora, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 58 137 traversari, dintre care un numar de 30 517 treceri pe sensul de ieșire din R. Moldova. Astfel, comparativ cu aceeași zi a anului…

- Sute de mii de persoane au tranzitat in ultimele doua saptamani frontiera romano-moldoveana, astfel ca, in perioada 18 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, aproximativ 375.000 de persoane, dintre care 174.000 pe sensul de intrare in tara si 201.000 pe sensul de iesire din tara, au luat cu asalt frontiera…

- Politistii de frontiera si inspectorii vamali galateni au descoperit miercuri asupra unui tanar cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, un numar de 33 de colete continand timbre de acciza false pentru tutun si bauturi alcoolice, se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri de purtatorul…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: -…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: -…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari cu privire la un tanar cu cetatenie romana si R. Moldova care a prezentat la controlul de frontiera o carte de identitate falsa. In ziua de 22 decembrie a.c., la Punctul de Trecere a Frontierei Albita –…

- Numarul polițiștilor de frontiera care acționeaza zilnic la nivelul intregii frontiere este de peste 920, urmand a fi suplimentat cu efective de rezerva și intervenție. Pentru evitarea aglomerarilor, conducerea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera recomanda participanților la trafic tranzitarea…

- Contrabandiștii de țigari folosesc drone pentru a introduce in țara marfa de contrabanda. Frontieriștii de la Sighetu Marmației au prins in flagrant o astfel de grupare și au fost nevoiți sa foloseasca armamentul din dotare dupa ce suspectul care trebuie sa intercepteze țigarile a fugit. Polițiștii…

- Polițiștii ieșeni au identificat trei SUV-uri de lux cu numere false, la un control efectuat la punctul de trecere al frontierei de la Sculeni. Mașinile erau conduse de cetațeni din Ucraina iar in fața autoritaților aceștia au explicat ca au cumparat mașinile de la un necunoscut și au platit peste 2.000…

- Polițiștii de frontiera din Timiș au reținut mai mulți cetațeni romani, sirieni și suedezi, parte a unui grup infracțional specializat in traficul de migranți. Grupul racola tineri carora le solicitau intre 100 și 200 de euro pentru a-i ajuta sa treaca din Serbia in Romania iar mai apoi in zona Schengen.…

- Politistii de frontiera suceveni au confiscat in primele 11 luni ale acestui an peste 768.000 de pachete de tigari, in valoare de aproximativ 8 milioane de lei, a declarat intr-o conferinta de presa, marti, seful Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Suceava, comisar-sef Cezar Calin…

- Politistii de frontiera din cadrul Compartimentului Sprijin Operativ al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Galati, pe timpul desfasurarii unei actiuni specifice pe linia combaterii traficului ilicit cu tigari, au oprit in trafic, in apropierea Combinatului Siderurgic Arcelor Mittal Galati,…

- O femeie cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, este cercetata de politistii de frontiera, dupa ce a incercat sa introduca in tara 3.000 de tigarete de contrabanda ascunse in sticle cu vin, se arata intr-un comunicat transmis luni de Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati.…

- O femeie de 34 de ani, cu cetațenie romana și R. Moldova, care transporta cu o mașina trei mii de țigari de contrabanda ascunse in sticle cu vin, a fost prinsa de catre polițiștii de frontiera din Galați. Ea este cercetata in prezent pentru contrabanda cu țigari. Femeia, aflata la volanul unei mașini,…

- Un barbat din Suceava și-a incendiat mașina cand s-a trezit la ușa casei cu polițiștii de frontiera. Barbatul ascundea in mașina mai multe pachete de țigari de contrabanda și și-a chemat in ajutor și un vecin, doar pentru a scapa de dovezi. Un barbat din Suceava și-a dat foc la propria mașina doar pentru…

- Politistii de frontiera suceveni din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit in curtea unui imobil din localitatea Fratautii Noi o camioneta incarcata cu o cantitate insemnata de tigari de contrabanda, informeaza Politia de Frontiera. Persoanele implicate au incendiat intentionat camioneta cu…

- Polițiștii de la frontiera de nord a țarii au gasit in urma unui control de rutina, peste 80 de kilograme de chihlimbar, ascunse intr-o autoutilitara. Polițiștii de frontiera de la Petea, din județul Satu Mare, au depistat doi barbati care au incercat sa scoata din tara peste 88 kg de chihlimbar, in…

- Pe frontiera de vest sunt operationale 11 puncte de trecere a frontierei, in care sunt deschise 37 de fluxuri de iesire din tara, au anuntat, joi, reprezentantii Politiei de Frontiera care au precizat ca cea mai mare aglomeratie se inregistreaza la granita cu Ungaria. Politistii recomanda folosirea…

- 30 de metri de furtun, scos din apele râului Nistru, urma sa fie folosit în transportarea ilicita a alcoolului etilic peste frontiera moldo-ucraineana. În prezent, polițiștii de frontiera documenteaza un grup de cetațeni din R. Moldova și Ucraina, banuiți ca ar fi acționat dupa…

- Politistii de frontiera au avut un soc duminica seara cand au inceput un control de rutina asupra unui autoturism ce se apropia de vama, pe DJ294A, in Minzatesti. Soferul de 39 de ani era atat de beat, incat abia putea tine ochii deschisi; vorbea incoerent si nu avea deloc echilibru. El este domiciliat…

- Polițiștii au desfașurat, duminica, aproximativ 2.700 de intervenții, aplicând amenzi ân valoare de peste 2.600.000 de lei.”Ieri, în cadrul acțiunilor desfașurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii…

- Peste 5.700 de pachete de tigari, pe care un cetatean bulgar incerca sa le introduca ilegal in Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, ascunse in semiremorca unui autocamion incarcat cu produse sanitare pentru Anglia, au fost descoperite de politistii de frontiera giurgiuveni impreuna cu lucratorii vamali,…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale:…